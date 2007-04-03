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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 17:59
airmax78 написав:
Да там правды =0.Кто реально сам торгует понимает это как азбуку.только такие лохи как ты, могут охать да ахать от этого бреда.
Зебра никогда не обманывает. Да и зачем? Сказал что зашел в шорт практически сразу как зашел. Сказал где поставил стопы. Какие основания ему не доверять?
В очередной раз показал хорошее понимание рынка. К сожалению.[/quote]
Биток шорт 40к на всю котлету с плечем 10х
Ты опять дурнем прикидывешься.Никто в жизни не зайдёт на всю котлету с 10Х плечём. это для тебя было написано, для идиота.и хдеж он стопы поставил, или ты забухал лишнего и померещилось.И бысро ты забыл как он тебя критином купившим па 50 обзывал.ну то ничего. бо так оно и есть.
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Кучинелли
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Додано: Сер 16 чер, 2021 18:00
Xenon написав:
после объявления о сохранении ставки, полетим сегодня на 42к
правильно, все ждут решение...а в теме долбо пов просто куча.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 18:03
По существу - сейчас неизвестно. закончилась ли коррекция от падения.Сформирован один зигзаг.Минимальная цель 41300 выполнена.Но возможно, что коррекция примет двойной зигзаг.Тогда будет продолжение похода вверх ближе к 50.Как оно будет знают только зебры с аирмаксами.А нормальные люди ждут информацию и индикаторы...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 18:03
Xenon написав:
после объявления о сохранении ставки, полетим сегодня на 42к
Ставка не является интригой сегодняшнего заседания - ее трогать пока никто не собирается. А вот тон месседжа об инфляционных рисках и, следовательно, сроках начала тейперинга - вопрос, по факту получения ответа на который будет реакция рынков
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Додано: Сер 16 чер, 2021 18:48
Строгий ты чувак, Кучинелли. Очень серьезный.
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airmax78
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Додано: Сер 16 чер, 2021 19:24
Кучинелли Извините, но Вашим манерам не хватает деликатности и дипломатичности. Zebra и airmax78 из-за Ваших комментариев могут обидеться, впасть в уныние и уйти из нашей ветки.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 19:46
Если я уйду ветка ничего не потеряет. Зебра если уйдёт - будет жаль. Но он не уйдет, он толстокожий.
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airmax78
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Додано: Сер 16 чер, 2021 19:52
Кучинелли написав: airmax78 написав:
Да там правды =0.Кто реально сам торгует понимает это как азбуку.только такие лохи как ты, могут охать да ахать от этого бреда.
Зебра никогда не обманывает. Да и зачем? Сказал что зашел в шорт практически сразу как зашел. Сказал где поставил стопы. Какие основания ему не доверять?
В очередной раз показал хорошее понимание рынка. К сожалению.
Биток шорт 40к на всю котлету с плечем 10х
Ты опять дурнем прикидывешься.Никто в жизни не зайдёт на всю котлету с 10Х плечём. [/quote]
И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?
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Zebra
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:42
Ведмеді намагаються взяти реванш...
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Козак-характерник
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