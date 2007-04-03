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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2611261226132614>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:59

  airmax78 написав:Да там правды =0.Кто реально сам торгует понимает это как азбуку.только такие лохи как ты, могут охать да ахать от этого бреда.

Зебра никогда не обманывает. Да и зачем? Сказал что зашел в шорт практически сразу как зашел. Сказал где поставил стопы. Какие основания ему не доверять?
В очередной раз показал хорошее понимание рынка. К сожалению.[/quote]

Биток шорт 40к на всю котлету с плечем 10х

Ты опять дурнем прикидывешься.Никто в жизни не зайдёт на всю котлету с 10Х плечём. это для тебя было написано, для неопытного.и хдеж он стопы поставил.И быстро ты забыл как он тебя критином купившим па 50 обзывал.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 16 чер, 2021 21:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:00

  Xenon написав:после объявления о сохранении ставки, полетим сегодня на 42к

правильно, все ждут решение...
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 16 чер, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:03

По существу - сейчас неизвестно. закончилась ли коррекция от падения.Сформирован один зигзаг.Минимальная цель 41300 выполнена.Но возможно, что коррекция примет двойной зигзаг.Тогда будет продолжение похода вверх ближе к 50.Как оно будет знают только зебры с аирмаксами.А нормальные люди ждут информацию и индикаторы...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:03

  Xenon написав:после объявления о сохранении ставки, полетим сегодня на 42к


Ставка не является интригой сегодняшнего заседания - ее трогать пока никто не собирается. А вот тон месседжа об инфляционных рисках и, следовательно, сроках начала тейперинга - вопрос, по факту получения ответа на который будет реакция рынков
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:48

Строгий ты чувак, Кучинелли. Очень серьезный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:24

Кучинелли Извините, но Вашим манерам не хватает деликатности и дипломатичности. Zebra и airmax78 из-за Ваших комментариев могут обидеться, впасть в уныние и уйти из нашей ветки.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Если я уйду ветка ничего не потеряет. Зебра если уйдёт - будет жаль. Но он не уйдет, он толстокожий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:52

  Кучинелли написав:
  airmax78 написав:Да там правды =0.Кто реально сам торгует понимает это как азбуку.только такие лохи как ты, могут охать да ахать от этого бреда.

Зебра никогда не обманывает. Да и зачем? Сказал что зашел в шорт практически сразу как зашел. Сказал где поставил стопы. Какие основания ему не доверять?
В очередной раз показал хорошее понимание рынка. К сожалению.


Биток шорт 40к на всю котлету с плечем 10х

Ты опять дурнем прикидывешься.Никто в жизни не зайдёт на всю котлету с 10Х плечём. [/quote]
И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:42

Ведмеді намагаються взяти реванш... :|
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:34

  airmax78 написав:Строгий ты чувак, Кучинелли. Очень серьезный.

Я чуть ли не единственный, кто знает. что ты троллишь и стебёшься.И к крипте отношения практически не имеешь.
Кучинелли
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