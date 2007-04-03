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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2611261226132614
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:38

  Dr_English написав:Кучинелли Извините, но Вашим манерам не хватает деликатности и дипломатичности. Zebra и airmax78 из-за Ваших комментариев могут обидеться, впасть в уныние и уйти из нашей ветки.


Этого не случится.Причины - Максу нужно пространство для стёба.на недвижке контингент более грамотный, раскусят и запарафинят.Здесь самое то, очень мало интелектуальных представителей, и многим стёб просто по боку.Зебре нужно хоть где то самореализовываться.На валютке его уже раскусили и запарафинили, здесь самое то, см выше.Т о они чем то схожи и нашли здесь место для своей самореализации.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?


Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.
Кучинелли
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С таким плечом - 125 :shock: на битке - котлеты и на спред не хватит
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тут народ широкоплечий ...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 00:03

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?


Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.

После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.
Zebra
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