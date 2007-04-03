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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:38
Dr_English написав:Кучинелли
Извините, но Вашим манерам не хватает деликатности и дипломатичности. Zebra и airmax78 из-за Ваших комментариев могут обидеться, впасть в уныние и уйти из нашей ветки.
Этого не случится.Причины - Максу нужно пространство для стёба.на недвижке контингент более грамотный, раскусят и запарафинят.Здесь самое то, очень мало интелектуальных представителей, и многим стёб просто по боку.Зебре нужно хоть где то самореализовываться.На валютке его уже раскусили и запарафинили, здесь самое то, см выше.Т о они чем то схожи и нашли здесь место для своей самореализации.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:41
Zebra написав:
И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?
Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:49
С таким плечом - 125
на битке - котлеты и на спред не хватит
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:25
Тут народ широкоплечий ...
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Додано: Чет 17 чер, 2021 00:03
Кучинелли написав: Zebra написав:
И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?
Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.
После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.
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