Dr_English написав:Кучинелли Извините, но Вашим манерам не хватает деликатности и дипломатичности. Zebra и airmax78 из-за Ваших комментариев могут обидеться, впасть в уныние и уйти из нашей ветки.
Этого не случится.Причины - Максу нужно пространство для стёба.на недвижке контингент более грамотный, раскусят и запарафинят.Здесь самое то, очень мало интелектуальных представителей, и многим стёб просто по боку.Зебре нужно хоть где то самореализовываться.На валютке его уже раскусили и запарафинили, здесь самое то, см выше.Т о они чем то схожи и нашли здесь место для своей самореализации.
Zebra написав:И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?
Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.
Zebra написав:И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?
Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.
После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.
Zebra написав:После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.
Ок.Тут у каждого есть своя легенда.Кстати, по нек причинам я к тебе очень даже неплохо отношусь, т к у тебя и здравых мыслей хватает.Ты просто тоже будь аккуратнее.ну сам посуди - всей катлетой на 10Х.Уже с 5Х это риск нехилый, а ты пишешь, что поставил на кон всё.Какой нить сквиз и пистец катлете, ну так же не делают.Вот и вызвал мою реакцию.А в целом все знают мою дружелюбность.Давай выпьем за мировую и за профит
Zebra написав:После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.
Ок.Тут у каждого есть своя легенда.Кстати, по нек причинам я к тебе очень даже неплохо отношусь, т к у тебя и здравых мыслей хватает.Ты просто тоже будь аккуратнее.ну сам посуди - всей катлетой на 10Х.Уже с 5Х это риск нехилый, а ты пишешь, что поставил на кон всё.Какой нить сквиз и пистец катлете, ну так же не делают.Вот и вызвал мою реакцию.А в целом все знают мою дружелюбность.Давай выпьем за мировую и за профит
Я был абсолютно уверен в проливе, будь на битфине плече 20х - взял бы и его. На данный момент шорт возможно не отыграет, и я пожадничал, что не закрылся по 38200.
В любом случае впереди крест смерти и торговые алгоритмы заточенные под ТА будут сбрасывать актив после наступления события и прекратят его покупку.