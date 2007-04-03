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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2611261226132614
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:38

  Dr_English написав:Кучинелли Извините, но Вашим манерам не хватает деликатности и дипломатичности. Zebra и airmax78 из-за Ваших комментариев могут обидеться, впасть в уныние и уйти из нашей ветки.


Этого не случится.Причины - Максу нужно пространство для стёба.на недвижке контингент более грамотный, раскусят и запарафинят.Здесь самое то, очень мало интелектуальных представителей, и многим стёб просто по боку.Зебре нужно хоть где то самореализовываться.На валютке его уже раскусили и запарафинили, здесь самое то, см выше.Т о они чем то схожи и нашли здесь место для своей самореализации.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?


Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:49

С таким плечом - 125 :shock: на битке - котлеты и на спред не хватит
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тут народ широкоплечий ...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 00:03

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?


Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.

После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.


Ок.Тут у каждого есть своя легенда.Кстати, по нек причинам я к тебе очень даже неплохо отношусь, т к у тебя и здравых мыслей хватает.Ты просто тоже будь аккуратнее.ну сам посуди - всей катлетой на 10Х.Уже с 5Х это риск нехилый, а ты пишешь, что поставил на кон всё.Какой нить сквиз и пистец катлете, ну так же не делают.Вот и вызвал мою реакцию.А в целом все знают мою дружелюбность.Давай выпьем за мировую и за профит :!:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:45

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.


Ок.Тут у каждого есть своя легенда.Кстати, по нек причинам я к тебе очень даже неплохо отношусь, т к у тебя и здравых мыслей хватает.Ты просто тоже будь аккуратнее.ну сам посуди - всей катлетой на 10Х.Уже с 5Х это риск нехилый, а ты пишешь, что поставил на кон всё.Какой нить сквиз и пистец катлете, ну так же не делают.Вот и вызвал мою реакцию.А в целом все знают мою дружелюбность.Давай выпьем за мировую и за профит :!:

Я был абсолютно уверен в проливе, будь на битфине плече 20х - взял бы и его. На данный момент шорт возможно не отыграет, и я пожадничал, что не закрылся по 38200.

В любом случае впереди крест смерти и торговые алгоритмы заточенные под ТА будут сбрасывать актив после наступления события и прекратят его покупку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дисконт по GBTC все еще отрицательный, а это значит, что институционалы распродают это цифровое чудо.

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:16

в Сальвадора не все так просто ... -


The World Bank, an international financial institution offering grants and loans to low-income countries, has rejected El Salvador’s request for assistance in implementing bitcoin as legal tender in its national economy over “environmental and transparency” drawbacks.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:29

  greenozon написав:в Сальвадора не все так просто ... -


The World Bank, an international financial institution offering grants and loans to low-income countries, has rejected El Salvador’s request for assistance in implementing bitcoin as legal tender in its national economy over “environmental and transparency” drawbacks.

Зато Центральноамериканский банк развития поддержит. Экономика Сальвадора давно на ручном управлении из США. У них бакс законное платёжное средство. Ясное дело, что амеры дали добро на этот эксперимент.
phantom_systems
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