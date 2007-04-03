Dr_English написав:Кучинелли Извините, но Вашим манерам не хватает деликатности и дипломатичности. Zebra и airmax78 из-за Ваших комментариев могут обидеться, впасть в уныние и уйти из нашей ветки.
Этого не случится.Причины - Максу нужно пространство для стёба.на недвижке контингент более грамотный, раскусят и запарафинят.Здесь самое то, очень мало интелектуальных представителей, и многим стёб просто по боку.Зебре нужно хоть где то самореализовываться.На валютке его уже раскусили и запарафинили, здесь самое то, см выше.Т о они чем то схожи и нашли здесь место для своей самореализации.
Zebra написав:И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?
Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.
Zebra написав:И на 20х и на 125х не зайдут, плечи для камикадзе. Ты случаем темой не ошибся?
Ты не сам ли КХ обвинял и троллил за подобные ставки и долго его доставал, указывая причины его слива.Твои действия говорят прямым текстом сами за себя - ты идёшь на неоправданный риск потому. что ранее слил очень много и хочешь одним махом всё вернуть.В теме. однако. есть несколько нормальных парней, кот мои слова понимают от А до Я.Т е ты сам себя выдаёшь, герой без штанов.
После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.
Zebra написав:После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.
Ок.Тут у каждого есть своя легенда.Кстати, по нек причинам я к тебе очень даже неплохо отношусь, т к у тебя и здравых мыслей хватает.Ты просто тоже будь аккуратнее.ну сам посуди - всей катлетой на 10Х.Уже с 5Х это риск нехилый, а ты пишешь, что поставил на кон всё.Какой нить сквиз и пистец катлете, ну так же не делают.Вот и вызвал мою реакцию.А в целом все знают мою дружелюбность.Давай выпьем за мировую и за профит
Zebra написав:После 2017 года я сюда больше ни копейки не завел и все свое вывел еще в 2018-2019. Значимые потери на шорте битка озвучивал. Завязывай уже меня доставать.
Ок.Тут у каждого есть своя легенда.Кстати, по нек причинам я к тебе очень даже неплохо отношусь, т к у тебя и здравых мыслей хватает.Ты просто тоже будь аккуратнее.ну сам посуди - всей катлетой на 10Х.Уже с 5Х это риск нехилый, а ты пишешь, что поставил на кон всё.Какой нить сквиз и пистец катлете, ну так же не делают.Вот и вызвал мою реакцию.А в целом все знают мою дружелюбность.Давай выпьем за мировую и за профит
Я был абсолютно уверен в проливе, будь на битфине плече 20х - взял бы и его. На данный момент шорт возможно не отыграет, и я пожадничал, что не закрылся по 38200.
В любом случае впереди крест смерти и торговые алгоритмы заточенные под ТА будут сбрасывать актив после наступления события и прекратят его покупку.
The World Bank, an international financial institution offering grants and loans to low-income countries, has rejected El Salvador’s request for assistance in implementing bitcoin as legal tender in its national economy over “environmental and transparency” drawbacks.
greenozon написав:в Сальвадора не все так просто ... -
The World Bank, an international financial institution offering grants and loans to low-income countries, has rejected El Salvador’s request for assistance in implementing bitcoin as legal tender in its national economy over “environmental and transparency” drawbacks.
Зато Центральноамериканский банк развития поддержит. Экономика Сальвадора давно на ручном управлении из США. У них бакс законное платёжное средство. Ясное дело, что амеры дали добро на этот эксперимент.