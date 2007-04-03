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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:33
Кучинелли написав:
Ты просто тоже будь аккуратнее.ну сам посуди - всей катлетой на 10Х.Уже с 5Х это риск нехилый, а ты пишешь, что поставил на кон всё.Какой нить сквиз и пистец катлете, ну так же не делают.
Золоті слова, куме!
Маніменеджмент рулить!
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Козак-характерник
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