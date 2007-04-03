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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2613261426152616>
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:33

  Кучинелли написав:Ты просто тоже будь аккуратнее.ну сам посуди - всей катлетой на 10Х.Уже с 5Х это риск нехилый, а ты пишешь, что поставил на кон всё.Какой нить сквиз и пистец катлете, ну так же не делают.

Золоті слова, куме! :) Маніменеджмент рулить! 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:18

От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:25

Глава General Motors запланировал продажу автомобилей за биткоины. Такие марки как Cadillac, Chevrolet, GMC, Opel и другие в скором времени могут начать продаваться за криптовалюту.

Несмотря на коррекцию на рынке криптовалюты, крупные компании и производители продолжают внедрять систему оплаты криптовалютой.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:40

  ryabchenko2 написав:От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)

37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:42

  Zebra написав:
  ryabchenko2 написав:От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)

37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.

Теперь спрогнозируйте нам поход на 100К. Просим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:58

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  ryabchenko2 написав:От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)

37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.

Теперь спрогнозируйте нам поход на 100К. Просим.

Ориентировочно 2024-2025 год
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:05

Старпьорчику погано... :cry: На півшосту! :) Віагра скінчилася.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:45

Зебра сегодня - гусар! "Всем шампанского!" )) Респект! Серьезно... )

А Козак - как всегда.
- Дед - стальпер, пол-шестого, виагра.
- Деда/Эфир/Собак/Еще что-то через трубочку надувают.
- Как классно жарят шортунов/лонгустов (в зависимости от своей позиции)
- Манипуль - падла! Иопане казино! (при очередном маржин-колле)

Я ничего не забыл?

Козак, у вас словарный запас Эллочки-людоедки. Зачем вы сюда вообще что-то пишите?? Я не понимаю... ))
Востаннє редагувалось sleazy в Чет 17 чер, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:46

  sleazy написав:Козак, у вас словарный запас Эллочки-людоедки. Зачем вы сюда вообще что-то пишите?? Я не понимаю... ))

Щоб весело було... :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:50

  Zebra написав:
  ryabchenko2 написав:От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)

37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.

2-3 подхода с 10 плечем и обнулишься
Олежан
 
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