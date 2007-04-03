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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:33
Кучинелли написав:
Ты просто тоже будь аккуратнее.ну сам посуди - всей катлетой на 10Х.Уже с 5Х это риск нехилый, а ты пишешь, что поставил на кон всё.Какой нить сквиз и пистец катлете, ну так же не делают.
Золоті слова, куме!
Маніменеджмент рулить!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:18
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
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ryabchenko2
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:25
Глава General Motors запланировал продажу автомобилей за биткоины. Такие марки как Cadillac, Chevrolet, GMC, Opel и другие в скором времени могут начать продаваться за криптовалюту.
Несмотря на коррекцию на рынке криптовалюты, крупные компании и производители продолжают внедрять систему оплаты криптовалютой.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:40
ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
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Zebra
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:42
Zebra написав: ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
Теперь спрогнозируйте нам поход на 100К. Просим.
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airmax78
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:58
airmax78 написав: Zebra написав: ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
Теперь спрогнозируйте нам поход на 100К. Просим.
Ориентировочно 2024-2025 год
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Zebra
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:05
Старпьорчику погано...
На півшосту!
Віагра скінчилася.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:45
Зебра сегодня - гусар! "Всем шампанского!" )) Респект! Серьезно... )
А Козак - как всегда.
- Дед - стальпер, пол-шестого, виагра.
- Деда/Эфир/Собак/Еще что-то через трубочку надувают.
- Как классно жарят шортунов/лонгустов (в зависимости от своей позиции)
- Манипуль - падла! Иопане казино! (при очередном маржин-колле)
Я ничего не забыл?
Козак, у вас словарный запас Эллочки-людоедки. Зачем вы сюда вообще что-то пишите?? Я не понимаю... ))
Востаннє редагувалось sleazy
в Чет 17 чер, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:46
sleazy написав:
Козак, у вас словарный запас Эллочки-людоедки. Зачем вы сюда вообще что-то пишите?? Я не понимаю... ))
Щоб весело було...
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Козак-характерник
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:50
Zebra написав: ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
2-3 подхода с 10 плечем и обнулишься
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Олежан
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