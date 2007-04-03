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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2613261426152616
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:11

  Zebra написав:
  ryabchenko2 написав:От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)

37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.

В этот раз сработало. Хотя было два прострела выше 39,5к, могло и 40к быть. Я бы раньше закрылся, так спокойнее.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:35

Ну шоо, поехали на 45. Чо ждём то? :wink:
Amethyst
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