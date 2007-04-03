|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 21:11
Zebra написав: ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
В этот раз сработало. Хотя было два прострела выше 39,5к, могло и 40к быть. Я бы раньше закрылся, так спокойнее.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1654
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|78456
|199669074
|
|
|7537
|1819761
|
|
|38
|54208
|
|