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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 21:11
Zebra написав: ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
В этот раз сработало. Хотя было два прострела выше 39,5к, могло и 40к быть. Я бы раньше закрылся, так спокойнее.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 22:29
phantom_systems написав: Zebra написав: ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
В этот раз сработало. Хотя было два прострела выше 39,5к, могло и 40к быть. Я бы раньше закрылся, так спокойнее.
До креста смерти можно спокойно шортить отскоки. Рынок в неопределенности и будет нервничать по малейшему поводу.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 22:33
Zebra написав:
До креста смерти можно спокойно шортить отскоки. Рынок в неопределенности и будет нервничать по малейшему поводу.
Зараз шортунів дерти будуть. Жоско.
Шорти перетворять в елегантні стрінги...
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