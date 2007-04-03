|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 21:11
Zebra написав: ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
В этот раз сработало. Хотя было два прострела выше 39,5к, могло и 40к быть. Я бы раньше закрылся, так спокойнее.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1657
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29317
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2062 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:29
phantom_systems написав: Zebra написав: ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
В этот раз сработало. Хотя было два прострела выше 39,5к, могло и 40к быть. Я бы раньше закрылся, так спокойнее.
До креста смерти можно спокойно шортить отскоки. Рынок в неопределенности и будет нервничать по малейшему поводу.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10059
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1382 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:33
Zebra написав:
До креста смерти можно спокойно шортить отскоки. Рынок в неопределенности и будет нервничать по малейшему поводу.
Зараз шортунів дерти будуть. Жоско.
Шорти перетворять в елегантні стрінги...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29317
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2062 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:04
Сейчас скорее альты пропампят, пока дед не определился, куда ему идти.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1657
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:11
phantom_systems написав:
Сейчас скорее альты пропампят, пока дед не определился, куда ему идти.
Пока видится по другому: дед просядет еще, но не сильно. А альты прольются нехило и резко - почти у всех идеальное поджатие уровня вниз. ИМХО
-
sleazy
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 24.05.11
- Подякував: 1611 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:27
sleazy написав: phantom_systems написав:
Сейчас скорее альты пропампят, пока дед не определился, куда ему идти.
Пока видится по другому: дед просядет еще, но не сильно. А альты прольются нехило и резко - почти у всех идеальное поджатие уровня вниз. ИМХО
Сейчас доминирование деда 45%, вчера до ухода ниже 40к было 48%. Многие альты на локальных лоях, но некоторые начали отрастать к деду. Трон, монера, кеша, тезос. С чего бы их ещё ниже лить? Дед на 30к в ближайшее время не сходит.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1657
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:35
phantom_systems написав:
Сейчас доминирование деда 45%, вчера до ухода ниже 40к было 48%. Многие альты на локальных лоях, но некоторые начали отрастать к деду. Трон, монера, кеша, тезос. С чего бы их ещё ниже лить? Дед на 30к в ближайшее время не сходит.
Совершенно верно - дед сходит на 35 (-7-10%), альты просядут на 15-30%. Ликвидность перетечет в деда и он сходит на 42+
"Я художник, я так вижу" (с) ))
-
sleazy
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 24.05.11
- Подякував: 1611 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:53
sleazy написав:
Совершенно верно - дед сходит на 35 (-5-7%), альты просядут на 15-20%. Ликвидность перетечет в деда и он сходит на 42+
"Я художник, я так вижу" (с) ))
Раньше так было. Дед фактически в боковике между 30к и 40к уже месяц, но это не помешало жёстко продампить, затем пропампить и снова продампить альты. Сейчас мэйкерам проще взять ликвидность из деда, чем заливать в него ХЗ сколько для 42к+ без нужного новостного фона.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1657
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|78457
|199670879
|
|
|7537
|1819830
|
|
|38
|54209
|
|