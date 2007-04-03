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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2614261526162617>
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:11

  Zebra написав:
  ryabchenko2 написав:От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)

37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.

В этот раз сработало. Хотя было два прострела выше 39,5к, могло и 40к быть. Я бы раньше закрылся, так спокойнее.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:35

Ну шоо, поехали на 45. Чо ждём то? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:27

  Amethyst написав:Ну шоо, поехали на 45. Чо ждём то? :wink:

Зкинули тих хто забздєл... :mrgreen: На 100 к. Одною свічкою. :shock:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:29

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  ryabchenko2 написав:От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)

37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.

В этот раз сработало. Хотя было два прострела выше 39,5к, могло и 40к быть. Я бы раньше закрылся, так спокойнее.

До креста смерти можно спокойно шортить отскоки. Рынок в неопределенности и будет нервничать по малейшему поводу.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:33

  Zebra написав:До креста смерти можно спокойно шортить отскоки. Рынок в неопределенности и будет нервничать по малейшему поводу.

Зараз шортунів дерти будуть. Жоско. :shock: Шорти перетворять в елегантні стрінги...
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:04

Сейчас скорее альты пропампят, пока дед не определился, куда ему идти.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:11

  phantom_systems написав:Сейчас скорее альты пропампят, пока дед не определился, куда ему идти.

Пока видится по другому: дед просядет еще, но не сильно. А альты прольются нехило и резко - почти у всех идеальное поджатие уровня вниз. ИМХО
sleazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:27

  sleazy написав:
  phantom_systems написав:Сейчас скорее альты пропампят, пока дед не определился, куда ему идти.

Пока видится по другому: дед просядет еще, но не сильно. А альты прольются нехило и резко - почти у всех идеальное поджатие уровня вниз. ИМХО

Сейчас доминирование деда 45%, вчера до ухода ниже 40к было 48%. Многие альты на локальных лоях, но некоторые начали отрастать к деду. Трон, монера, кеша, тезос. С чего бы их ещё ниже лить? Дед на 30к в ближайшее время не сходит.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:35

  phantom_systems написав:Сейчас доминирование деда 45%, вчера до ухода ниже 40к было 48%. Многие альты на локальных лоях, но некоторые начали отрастать к деду. Трон, монера, кеша, тезос. С чего бы их ещё ниже лить? Дед на 30к в ближайшее время не сходит.


Совершенно верно - дед сходит на 35 (-7-10%), альты просядут на 15-30%. Ликвидность перетечет в деда и он сходит на 42+
"Я художник, я так вижу" (с) ))
sleazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:53

  sleazy написав:Совершенно верно - дед сходит на 35 (-5-7%), альты просядут на 15-20%. Ликвидность перетечет в деда и он сходит на 42+
"Я художник, я так вижу" (с) ))

Раньше так было. Дед фактически в боковике между 30к и 40к уже месяц, но это не помешало жёстко продампить, затем пропампить и снова продампить альты. Сейчас мэйкерам проще взять ликвидность из деда, чем заливать в него ХЗ сколько для 42к+ без нужного новостного фона.
phantom_systems
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