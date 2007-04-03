RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2614261526162617
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:03

  Олежан написав:
  Zebra написав:
  ryabchenko2 написав:От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)

37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.

2-3 подхода с 10 плечем и обнулишься


Торговля, особенно с плечем - казино.
В казино в отдельном случае можно выиграть, можно и проиграть.
Но в сухом остатке выигрывает всегда само казино, за счет игроков.
"Казино" в случае крипты - майнеры, владельцы бирж, "киты" и немного - "хомяки" :wink:
Верно ли, что казино - однозначное зло - нет. В казино можно играть. Но помня о том, что это именно развлечение, а не средство заработка и получения дохода. Соответственно - выделять на игру в казино только такую сумму средств, которую не жаль потратить на развлечение.
Tegularius
 
Повідомлень: 1551
З нами з: 11.02.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2614261526162617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7844, 7845, 7846
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
78457 199670879
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 23:04
sergia
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7537 1819830
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 18:32
buratinyo
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 54209
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32964)
18.06.2021 01:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.