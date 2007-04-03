Торговля, особенно с плечем - казино.
В казино в отдельном случае можно выиграть, можно и проиграть.
Но в сухом остатке выигрывает всегда само казино, за счет игроков.
"Казино" в случае крипты - майнеры, владельцы бирж, "киты" и немного - "хомяки"
Верно ли, что казино - однозначное зло - нет. В казино можно играть. Но помня о том, что это именно развлечение, а не средство заработка и получения дохода. Соответственно - выделять на игру в казино только такую сумму средств, которую не жаль потратить на развлечение.