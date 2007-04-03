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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2614261526162617
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:47

Старпьор, здається, віагру приймає. Ставка на лонги від'ємна.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По случаю надвигающегося креста смерти, который видят все, нервничают - могут устроить сквиз.

В любом случае ни лонг, ни шорт от 37к не стоит делать. Просто переждать это все.
Zebra
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