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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:47
Старпьор, здається, віагру приймає. Ставка на лонги від'ємна.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:52
По случаю надвигающегося креста смерти, который видят все, нервничают - могут устроить сквиз.
В любом случае ни лонг, ни шорт от 37к не стоит делать. Просто переждать это все.
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Zebra
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:33
Zebra написав:
По случаю надвигающегося креста смерти, который видят все, нервничают - могут устроить сквиз.
В любом случае ни лонг, ни шорт от 37к не стоит делать. Просто переждать это все.
Взяв лонг бутеріума на 2272.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:10
Козак-характерник написав: Zebra написав:
По случаю надвигающегося креста смерти, который видят все, нервничают - могут устроить сквиз.
В любом случае ни лонг, ни шорт от 37к не стоит делать. Просто переждать это все.
Взяв лонг бутеріума на 2272.
ок, взяв шорт 1 шт по 2280.3 перевірити чия візьме, бо я думаю ETH сходить на 2145
P.S. Спустя пару мин перевел шорт в безубыток на 2277.
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Zebra
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