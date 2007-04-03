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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2615261626172618>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:47

Старпьор, здається, віагру приймає. Ставка на лонги від'ємна.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По случаю надвигающегося креста смерти, который видят все, нервничают - могут устроить сквиз.

В любом случае ни лонг, ни шорт от 37к не стоит делать. Просто переждать это все.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:33

  Zebra написав:По случаю надвигающегося креста смерти, который видят все, нервничают - могут устроить сквиз.

В любом случае ни лонг, ни шорт от 37к не стоит делать. Просто переждать это все.

Взяв лонг бутеріума на 2272.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:10

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:По случаю надвигающегося креста смерти, который видят все, нервничают - могут устроить сквиз.

В любом случае ни лонг, ни шорт от 37к не стоит делать. Просто переждать это все.

Взяв лонг бутеріума на 2272.

ок, взяв шорт 1 шт по 2280.3 перевірити чия візьме, бо я думаю ETH сходить на 2145

P.S. Спустя пару мин перевел шорт в безубыток на 2277.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:56

Маніпулька, побачивши наші закупи, перевозбудився. Одразу дьорнул стоп-кран донизу... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:36

  Козак-характерник написав:Маніпулька, побачивши наші закупи, перевозбудився. Одразу дьорнул стоп-кран донизу... :mrgreen:

Не впутывайте сюда Зебру! У Манипульки стояк только на вас, Козак... ))
sleazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:42

  sleazy написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька, побачивши наші закупи, перевозбудився. Одразу дьорнул стоп-кран донизу... :mrgreen:

Не впутывайте сюда Зебру! У Манипульки стояк только на вас, Козак... ))

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:36

  Козак-характерник написав:Немає нічого краще, ніж дивитися на те, як гвалтують шортіл... :) В неприродній спосіб... :oops:

Як там шортіл вже згвалтували на зеленому ділдо, чи ще ні? Чи навпаки? :lol:
Дурних нема зливати біток по 50к? :mrgreen:
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорт закрываю. 110 баксов в карман.

Лонговать до креста смерти битка - бред - после - можно.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:03

  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:Немає нічого краще, ніж дивитися на те, як гвалтують шортіл... :) В неприродній спосіб... :oops:

Як там шортіл вже згвалтували на зеленому ділдо, чи ще ні? Чи навпаки? :lol:
Дурних нема зливати біток по 50к? :mrgreen:

От зараз почнуть вже.... :) Відштовхуємося! Тузєпух!
Козак-характерник
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