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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2615261626172618
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:19

  Mirax написав:Як там шортіл вже згвалтували на зеленому ділдо

Ось, зелена ділда... :P
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закаляют характер держателей биткоина. Ну, ничего страшного. Чтобы полететь вверх надо хорошенько оттолкнуться от дна.
airmax78
 
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