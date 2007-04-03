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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2615261626172618
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:19

  Mirax написав:Як там шортіл вже згвалтували на зеленому ділдо

Ось, зелена ділда... :P
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закаляют характер держателей биткоина. Ну, ничего страшного. Чтобы полететь вверх надо хорошенько оттолкнуться от дна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 00:45

  sleazy написав:
  phantom_systems написав:Сейчас доминирование деда 45%, вчера до ухода ниже 40к было 48%. Многие альты на локальных лоях, но некоторые начали отрастать к деду. Трон, монера, кеша, тезос. С чего бы их ещё ниже лить? Дед на 30к в ближайшее время не сходит.


Совершенно верно - дед сходит на 35 (-7-10%), альты просядут на 15-30%. Ликвидность перетечет в деда и он сходит на 42+
"Я художник, я так вижу" (с) ))

По итогам дня дед таки сходил на 35к, но альты просели пропорционально. Некоторые даже немного выросли к деду.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 04:52

Рынок медвежий, что тут непонятного. Ничего покупать сейчас нельзя. Тем, кто купил давно и дешево - ловить локальные отскоки и фиксировать прибыль. Кто купил недавно и дорого - быть готовым несколько лет ждать новой волны.
Tegularius
 
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