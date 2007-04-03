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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2616261726182619>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:19

  Mirax написав:Як там шортіл вже згвалтували на зеленому ділдо

Ось, зелена ділда... :P
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закаляют характер держателей биткоина. Ну, ничего страшного. Чтобы полететь вверх надо хорошенько оттолкнуться от дна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 00:45

  sleazy написав:
  phantom_systems написав:Сейчас доминирование деда 45%, вчера до ухода ниже 40к было 48%. Многие альты на локальных лоях, но некоторые начали отрастать к деду. Трон, монера, кеша, тезос. С чего бы их ещё ниже лить? Дед на 30к в ближайшее время не сходит.


Совершенно верно - дед сходит на 35 (-7-10%), альты просядут на 15-30%. Ликвидность перетечет в деда и он сходит на 42+
"Я художник, я так вижу" (с) ))

По итогам дня дед таки сходил на 35к, но альты просели пропорционально. Некоторые даже немного выросли к деду.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 04:52

Рынок медвежий, что тут непонятного. Ничего покупать сейчас нельзя. Тем, кто купил давно и дешево - ловить локальные отскоки и фиксировать прибыль. Кто купил недавно и дорого - быть готовым несколько лет ждать новой волны.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:11

  Tegularius написав:Рынок медвежий, что тут непонятного.

Скільки ведмедей згвалтували бики, гуляючи з 30 до 41? :) Ще не вечір.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сегодня 50-ая и 200-ые скользящие пересеклись.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:02

  Zebra написав:Сегодня 50-ая и 200-ые скользящие пересеклись.

Шортіл дерти почнуть... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:54

  Козак-характерник написав:Шортіл дерти почнуть... :mrgreen:

Хрест смерті утворився, а не золотий хрест. Підтвердження реверсу бичого тренду на ведмежий.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:40

  Mirax написав:Хрест смерті утворився, а не золотий хрест. Підтвердження реверсу бичого тренду на ведмежий.

А буде навпкаки... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тоже думаю, что в точности исполнять паттерны ТА это не по криптоговняному.
airmax78
 
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