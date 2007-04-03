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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:35
airmax78 написав:
Тоже думаю, что в точности исполнять паттерны ТА это не по криптоговняному.
Продавать конечно в панике не стоит. Крест смерти лишь зафиксировал потерю интереса к дальнейшему ралли и перехаям там всяким.
В любом случае 200-ая скользящая все еще смотрит вверх и биток может пробовать ее тестировать.
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Zebra
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:55
Zebra написав:
Продавать конечно в панике не стоит. Крест смерти лишь зафиксировал потерю интереса к дальнейшему ралли и перехаям там всяким.
В любом случае 200-ая скользящая все еще смотрит вверх и биток может пробовать ее тестировать.
У старпьора ще такий стояк буде, що всі молодиці очі витріщать від подиву! Ото дєд, так дєд!
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