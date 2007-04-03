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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2616261726182619
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:17

  airmax78 написав:Тоже думаю, что в точности исполнять паттерны ТА это не по криптоговняному.

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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:35

  airmax78 написав:Тоже думаю, что в точности исполнять паттерны ТА это не по криптоговняному.

Продавать конечно в панике не стоит. Крест смерти лишь зафиксировал потерю интереса к дальнейшему ралли и перехаям там всяким.

В любом случае 200-ая скользящая все еще смотрит вверх и биток может пробовать ее тестировать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:55

  Zebra написав:Продавать конечно в панике не стоит. Крест смерти лишь зафиксировал потерю интереса к дальнейшему ралли и перехаям там всяким.

В любом случае 200-ая скользящая все еще смотрит вверх и биток может пробовать ее тестировать.

У старпьора ще такий стояк буде, що всі молодиці очі витріщать від подиву! Ото дєд, так дєд! :mrgreen:
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