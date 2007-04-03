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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 чер, 2021 15:17
Додано: Суб 19 чер, 2021 15:35
Продавать конечно в панике не стоит. Крест смерти лишь зафиксировал потерю интереса к дальнейшему ралли и перехаям там всяким.
В любом случае 200-ая скользящая все еще смотрит вверх и биток может пробовать ее тестировать.
Додано: Суб 19 чер, 2021 16:55
У старпьора ще такий стояк буде, що всі молодиці очі витріщать від подиву! Ото дєд, так дєд!
Додано: Суб 19 чер, 2021 17:32
Додано: Суб 19 чер, 2021 21:01
....Тем более,что уже такое было в истории после пересечения-все наоборот(первоначально).Крест беспорно,отыграет...но не факт что сейчас и сию прям минуту(неделю) Тест 20 недельной должен по идеи быть,потом обвал-крест и вся куйня вдодачу...Нужно еще добавить топлива и хомяков для быстрого и шокирующего полета,а значит-нужно внушить веру на рост,пробив хотя бы,подчеркиваю-хотя бы,44-46тыс,не говорю уже опять,чтоб коснуться "концом" 20 недельной в районе 48+...Ну може к моменту "запердола" она спустится чуть ниже.
Додано: Суб 19 чер, 2021 21:01
....Тем более,что уже такое было в истории после пересечения-все наоборот(первоначально).Крест беспорно,отыграет...но не факт что сейчас и сию прям минуту(неделю) Тест 20 недельной должен по идеи быть,потом обвал-крест и вся куйня вдодачу...Нужно еще добавить топлива и хомяков для быстрого и шокирующего полета,а значит-нужно внушить веру на рост,пробив хотя бы,подчеркиваю-хотя бы,44-46тыс,не говорю уже опять,чтоб коснуться "концом" 20 недельной в районе 48+...Ну може к моменту "запердола" она спустится чуть ниже.
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