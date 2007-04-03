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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2616261726182619
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:17

  airmax78 написав:Тоже думаю, что в точности исполнять паттерны ТА это не по криптоговняному.

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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:35

  airmax78 написав:Тоже думаю, что в точности исполнять паттерны ТА это не по криптоговняному.

Продавать конечно в панике не стоит. Крест смерти лишь зафиксировал потерю интереса к дальнейшему ралли и перехаям там всяким.

В любом случае 200-ая скользящая все еще смотрит вверх и биток может пробовать ее тестировать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:55

  Zebra написав:Продавать конечно в панике не стоит. Крест смерти лишь зафиксировал потерю интереса к дальнейшему ралли и перехаям там всяким.

В любом случае 200-ая скользящая все еще смотрит вверх и биток может пробовать ее тестировать.

У старпьора ще такий стояк буде, що всі молодиці очі витріщать від подиву! Ото дєд, так дєд! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:32

  Zebra написав:
  ryabchenko2 написав:От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)

37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.

Под маской Зебры скрывается Ларри Вильямс :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:01

  Козак-характерник написав:
  Mirax написав:Хрест смерті утворився, а не золотий хрест. Підтвердження реверсу бичого тренду на ведмежий.

А буде навпкаки... :mrgreen:


....Тем более,что уже такое было в истории после пересечения-все наоборот(первоначально).Крест беспорно,отыграет...но не факт что сейчас и сию прям минуту(неделю) Тест 20 недельной должен по идеи быть,потом обвал-крест и вся куйня вдодачу...Нужно еще добавить топлива и хомяков для быстрого и шокирующего полета,а значит-нужно внушить веру на рост,пробив хотя бы,подчеркиваю-хотя бы,44-46тыс,не говорю уже опять,чтоб коснуться "концом" 20 недельной в районе 48+...Ну може к моменту "запердола" она спустится чуть ниже.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:01

  Козак-характерник написав:
  Mirax написав:Хрест смерті утворився, а не золотий хрест. Підтвердження реверсу бичого тренду на ведмежий.

А буде навпкаки... :mrgreen:


....Тем более,что уже такое было в истории после пересечения-все наоборот(первоначально).Крест беспорно,отыграет...но не факт что сейчас и сию прям минуту(неделю) Тест 20 недельной должен по идеи быть,потом обвал-крест и вся куйня вдодачу...Нужно еще добавить топлива и хомяков для быстрого и шокирующего полета,а значит-нужно внушить веру на рост,пробив хотя бы,подчеркиваю-хотя бы,44-46тыс,не говорю уже опять,чтоб коснуться "концом" 20 недельной в районе 48+...Ну може к моменту "запердола" она спустится чуть ниже.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 00:35

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:
  Mirax написав:Хрест смерті утворився, а не золотий хрест. Підтвердження реверсу бичого тренду на ведмежий.

А буде навпкаки... :mrgreen:


....Тем более,что уже такое было в истории после пересечения-все наоборот(первоначально).Крест беспорно,отыграет...но не факт что сейчас и сию прям минуту(неделю) Тест 20 недельной должен по идеи быть,потом обвал-крест и вся куйня вдодачу...Нужно еще добавить топлива и хомяков для быстрого и шокирующего полета,а значит-нужно внушить веру на рост,пробив хотя бы,подчеркиваю-хотя бы,44-46тыс,не говорю уже опять,чтоб коснуться "концом" 20 недельной в районе 48+...Ну може к моменту "запердола" она спустится чуть ниже.

В 2018 году после креста смерти биток только отбивался от 200-ой скользящей и только через год смог пробить это сопротивление, а на перехай сходить аж через 2.5 года.
Аналогично в 2014 году.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 01:24

Одним словом, запасаємося попкорном і спостерігаємо, яка ставка в казіно виграє... :)
Козак-характерник
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