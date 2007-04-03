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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:35
airmax78 написав:
Тоже думаю, что в точности исполнять паттерны ТА это не по криптоговняному.
Продавать конечно в панике не стоит. Крест смерти лишь зафиксировал потерю интереса к дальнейшему ралли и перехаям там всяким.
В любом случае 200-ая скользящая все еще смотрит вверх и биток может пробовать ее тестировать.
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Zebra
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:55
Zebra написав:
Продавать конечно в панике не стоит. Крест смерти лишь зафиксировал потерю интереса к дальнейшему ралли и перехаям там всяким.
В любом случае 200-ая скользящая все еще смотрит вверх и биток может пробовать ее тестировать.
У старпьора ще такий стояк буде, що всі молодиці очі витріщать від подиву! Ото дєд, так дєд!
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Козак-характерник
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Додано: Суб 19 чер, 2021 17:32
Zebra написав: ryabchenko2 написав:
От зебра и сделал +50% к депо. Не словом, а ділом (с)
37780 - закрылся. +55% примерно с учётом комиссий.
Под маской Зебры скрывается Ларри Вильямс
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:01
Козак-характерник написав: Mirax написав:
Хрест смерті утворився, а не золотий хрест. Підтвердження реверсу бичого тренду на ведмежий.
А буде навпкаки...
....Тем более,что уже такое было в истории после пересечения-все наоборот(первоначально).Крест беспорно,отыграет...но не факт что сейчас и сию прям минуту(неделю) Тест 20 недельной должен по идеи быть,потом обвал-крест и вся куйня вдодачу...Нужно еще добавить топлива и хомяков для быстрого и шокирующего полета,а значит-нужно внушить веру на рост,пробив хотя бы,подчеркиваю-хотя бы,44-46тыс,не говорю уже опять,чтоб коснуться "концом" 20 недельной в районе 48+...Ну може к моменту "запердола" она спустится чуть ниже.
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osafly
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:01
Козак-характерник написав: Mirax написав:
Хрест смерті утворився, а не золотий хрест. Підтвердження реверсу бичого тренду на ведмежий.
А буде навпкаки...
....Тем более,что уже такое было в истории после пересечения-все наоборот(первоначально).Крест беспорно,отыграет...но не факт что сейчас и сию прям минуту(неделю) Тест 20 недельной должен по идеи быть,потом обвал-крест и вся куйня вдодачу...Нужно еще добавить топлива и хомяков для быстрого и шокирующего полета,а значит-нужно внушить веру на рост,пробив хотя бы,подчеркиваю-хотя бы,44-46тыс,не говорю уже опять,чтоб коснуться "концом" 20 недельной в районе 48+...Ну може к моменту "запердола" она спустится чуть ниже.
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osafly
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Додано: Нед 20 чер, 2021 00:35
osafly написав: Козак-характерник написав: Mirax написав:
Хрест смерті утворився, а не золотий хрест. Підтвердження реверсу бичого тренду на ведмежий.
А буде навпкаки...
....Тем более,что уже такое было в истории после пересечения-все наоборот(первоначально).Крест беспорно,отыграет...но не факт что сейчас и сию прям минуту(неделю) Тест 20 недельной должен по идеи быть,потом обвал-крест и вся куйня вдодачу...Нужно еще добавить топлива и хомяков для быстрого и шокирующего полета,а значит-нужно внушить веру на рост,пробив хотя бы,подчеркиваю-хотя бы,44-46тыс,не говорю уже опять,чтоб коснуться "концом" 20 недельной в районе 48+...Ну може к моменту "запердола" она спустится чуть ниже.
В 2018 году после креста смерти биток только отбивался от 200-ой скользящей и только через год смог пробить это сопротивление, а на перехай сходить аж через 2.5 года.
Аналогично в 2014 году.
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Zebra
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Додано: Нед 20 чер, 2021 01:24
Одним словом, запасаємося попкорном і спостерігаємо, яка ставка в казіно виграє...
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Козак-характерник
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:25
Zebra написав: osafly написав: Козак-характерник написав:
А буде навпкаки...
....Тем более,что уже такое было в истории после пересечения-все наоборот(первоначально).Крест беспорно,отыграет...но не факт что сейчас и сию прям минуту(неделю) Тест 20 недельной должен по идеи быть,потом обвал-крест и вся куйня вдодачу...Нужно еще добавить топлива и хомяков для быстрого и шокирующего полета,а значит-нужно внушить веру на рост,пробив хотя бы,подчеркиваю-хотя бы,44-46тыс,не говорю уже опять,чтоб коснуться "концом" 20 недельной в районе 48+...Ну може к моменту "запердола" она спустится чуть ниже.
В 2018 году после креста смерти биток только отбивался от 200-ой скользящей и только через год смог пробить это сопротивление, а на перехай сходить аж через 2.5 года.
Аналогично в 2014 году.
Зебра,в глобальном масштабе-да.А в локальном,были случаи по истории,что после креста смерти-биток делал прыжки по 50+-% (вопреки) и лишь потом все приходило к отработке креста в конечном итоге...Я об этом пишу.20 недельная так и не отработана и даже приближения к ней не было.А протестировать ее по всем "понятиям истории" нужно бы..
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osafly
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Додано: Нед 20 чер, 2021 11:37
За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько $400 млн прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності українців наша держава опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів.
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