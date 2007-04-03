Это оно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 чер, 2021 12:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что за крест смерти?
Это оно?
Додано: Нед 20 чер, 2021 12:06
Вііпут твоі лонгі. Спасібо за 100 баксов по ефіру, я поки біток до 24-26к не спуститься, уже після жирного кушу і не планував більше ставок робити. Повідом якщо ще будеш проти ринку грати, я зайду у контр-сдєлку
Додано: Нед 20 чер, 2021 12:08
Да
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