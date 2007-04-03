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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2617261826192620
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что за крест смерти?
Это оно?
https://2bitcoins.ru/chto-takoe-krest-s ... -govoryat/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:06

  Козак-характерник написав:Одним словом, запасаємося попкорном і спостерігаємо, яка ставка в казіно виграє... :)

Вііпут твоі лонгі. Спасібо за 100 баксов по ефіру, я поки біток до 24-26к не спуститься, уже після жирного кушу і не планував більше ставок робити. Повідом якщо ще будеш проти ринку грати, я зайду у контр-сдєлку :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:08

  Yuri_61 написав:Что за крест смерти?
Это оно?
https://2bitcoins.ru/chto-takoe-krest-s ... -govoryat/

Да
Zebra
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Повідомлень: 10073
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