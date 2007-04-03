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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 чер, 2021 12:03
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Yuri_61
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Zebra
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Додано: Нед 20 чер, 2021 12:08
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Zebra
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Додано: Нед 20 чер, 2021 14:24
Медвежий рынок это факт
Играть только от шорта
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Олежан
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:26
Повідомляю, що зайшов на 25% котлети в трон. ПА 0.064. Спот.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:33
Козак-характерник написав:
Повідомляю, що зайшов на 25% котлети в трон. ПА 0.064. Спот.
Нє, трон нє подходіт, сам частично в троне.
Значит идем на 0.058
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Zebra
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- Повідомлень: 10074
- З нами з: 21.09.12
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Додано: Нед 20 чер, 2021 16:07
Zebra написав:
Нє, трон нє подходіт, сам частично в троне.
Значит идем на 0.058
Поставив лєсєнку до 1 цента...Докупаю...
Тарим трон.
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Козак-характерник
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- Повідомлень: 29333
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- Подякували: 2168 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 16:08
Как же печально сидеть в глубокой просадке.
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airmax78
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Додано: Нед 20 чер, 2021 16:09
airmax78 написав:
Как же печально сидеть в глубокой просадке.
Крєпчаєм...
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Козак-характерник
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- Повідомлень: 29333
- З нами з: 09.10.12
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- Подякували: 2168 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 16:21
Надо друг друга поддерживать морально. Я записался к психологу на послезавтра.
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airmax78
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- Повідомлень: 38930
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 928 раз.
- Подякували: 4713 раз.
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