Это оно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 чер, 2021 12:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что за крест смерти?
Это оно?
Додано: Нед 20 чер, 2021 12:06
Вііпут твоі лонгі. Спасібо за 100 баксов по ефіру, я поки біток до 24-26к не спуститься, уже після жирного кушу і не планував більше ставок робити. Повідом якщо ще будеш проти ринку грати, я зайду у контр-сдєлку
Додано: Нед 20 чер, 2021 12:08
Да
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:26
Повідомляю, що зайшов на 25% котлети в трон. ПА 0.064. Спот.
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:33
Нє, трон нє подходіт, сам частично в троне.
Значит идем на 0.058
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:07
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как же печально сидеть в глубокой просадке.
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:09
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Надо друг друга поддерживать морально. Я записался к психологу на послезавтра.
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