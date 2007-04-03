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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2618261926202621
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:26

  airmax78 написав:Надо друг друга поддерживать морально. Я записался к психологу на послезавтра.

Т.е. решили ещё и психолога поддержать материально :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:31

  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Надо друг друга поддерживать морально. Я записался к психологу на послезавтра.

Т.е. решили ещё и психолога поддержать материально :wink:

Иначе не справлюсь. Ловлю себя на том, что стоя на балконе 22го этажа засматриваюсь вниз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:53

  greenozon написав:За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько $400 млн прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності українців наша держава опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів.



честно говоря очень сомнительная методика подсчета у них https://blog.chainalysis.com/reports/bi ... untry-2020.
Во-первых, мы измеряем внутричейн-потоки на каждую криптовалютную биржу и приблизительно оцениваем общую прибыль в долларах США, полученную от рассматриваемого актива (в данном случае Биткойн), путем измерения разницы в цене актива на момент его вывода с платформы по сравнению с тем, когда он был получен. Затем мы распределяем эти прибыли (или убытки) по странам на основе доли веб-трафика, приходящейся на каждую страну на веб-сайтах каждой биржи, как мы это делали при построении нашего глобального индекса принятия криптовалют . Этот анализ дает нам разумную оценку реализованной прибыли биткойн-инвесторов в каждой стране, заработанной в 2020 году, хотя он не учитывает прибыль от активов, которые еще не были сняты с биржи.


И это они считали только по деду, а альты где - не понятно. И это 2020 год, а начало 21 года должно тогда быть еще более радужнее. :)
По такой методике у нас в неньке чуть ли не поголовно должны ходить обладатели крипты, все вовремя распродаются и все багатые.
А на деле с ней имеют дело еще очень немного людей.

п.с. Но для гетьманцова и других долб..бов - отличный повод придумать новую "инициативу". Как говорится, ждите :roll:
Alex2007
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  #<1 ... 2618261926202621
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