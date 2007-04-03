Т.е. решили ещё и психолога поддержать материально
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:26
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:31
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:53
честно говоря очень сомнительная методика подсчета у них
И это они считали только по деду, а альты где - не понятно. И это 2020 год, а начало 21 года должно тогда быть еще более радужнее.
По такой методике у нас в неньке чуть ли не поголовно должны ходить обладатели крипты, все вовремя распродаются и все багатые.
А на деле с ней имеют дело еще очень немного людей.
п.с. Но для гетьманцова и других долб..бов - отличный повод придумать новую "инициативу". Как говорится, ждите
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