Додано: Нед 20 чер, 2021 16:53

greenozon написав: За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько $400 млн прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності українців наша держава опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів. За даними провідної аналітичної компанії Chainalysis, українські інвестори заробили близько $400 млн прибутку на біткоїні минулого року. Завдяки підприємницькій активності українців наша держава опинилась на десятому місці в списку країн-криптолідерів.

Во-первых, мы измеряем внутричейн-потоки на каждую криптовалютную биржу и приблизительно оцениваем общую прибыль в долларах США, полученную от рассматриваемого актива (в данном случае Биткойн), путем измерения разницы в цене актива на момент его вывода с платформы по сравнению с тем, когда он был получен. Затем мы распределяем эти прибыли (или убытки) по странам на основе доли веб-трафика, приходящейся на каждую страну на веб-сайтах каждой биржи, как мы это делали при построении нашего глобального индекса принятия криптовалют . Этот анализ дает нам разумную оценку реализованной прибыли биткойн-инвесторов в каждой стране, заработанной в 2020 году, хотя он не учитывает прибыль от активов, которые еще не были сняты с биржи.

честно говоря очень сомнительная методика подсчета у нихИ это они считали только по деду, а альты где - не понятно. И это 2020 год, а начало 21 года должно тогда быть еще более радужнее.По такой методике у нас в неньке чуть ли не поголовно должны ходить обладатели крипты, все вовремя распродаются и все багатые.А на деле с ней имеют дело еще очень немного людей.п.с. Но для гетьманцова и других долб..бов - отличный повод придумать новую "инициативу". Как говорится, ждите