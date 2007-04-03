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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2619262026212622
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:19

зачёт пацаны, макс респект - рассмешил, можно на сцене выступать:
Надо друг друга поддерживать морально. Я записался к психологу на послезавтра.
Т.е. решили ещё и психолога поддержать материально :wink:
Иначе не справлюсь. Ловлю себя на том, что стоя на балконе 22го этажа засматриваюсь вниз.
А вы разве вложились суммой большей,чем готовы потерять ?
Нет такой суммы, которую я готов потерять.
А ради какой суммы вы готовы потерять свою жизнь?
Люди, зачастую, сводят счеты с жизнью из-за сущих пустяков. Поэтому и нужен психолох. Срочно.
PS просадка счёта давит психологически. Вне зависимости от суммы.
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:21

Кстати, дисконт у институционалов никак не уменьшается, сегодня они готовы скинуть свои фантики за всего лишь -14% от рыночной цены. А ведь еще донедавна с 2017 года готовы были переплачивать.

Зображення

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
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