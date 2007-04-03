зачёт пацаны, макс респект - рассмешил, можно на сцене выступать:
Надо друг друга поддерживать морально. Я записался к психологу на послезавтра.
Т.е. решили ещё и психолога поддержать материально
Иначе не справлюсь. Ловлю себя на том, что стоя на балконе 22го этажа засматриваюсь вниз.
А вы разве вложились суммой большей,чем готовы потерять ?
Нет такой суммы, которую я готов потерять.
А ради какой суммы вы готовы потерять свою жизнь?
Люди, зачастую, сводят счеты с жизнью из-за сущих пустяков. Поэтому и нужен психолох. Срочно.
PS просадка счёта давит психологически. Вне зависимости от суммы.