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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2619262026212622
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:19

зачёт пацаны, макс респект - рассмешил, можно на сцене выступать:
Надо друг друга поддерживать морально. Я записался к психологу на послезавтра.
Т.е. решили ещё и психолога поддержать материально :wink:
Иначе не справлюсь. Ловлю себя на том, что стоя на балконе 22го этажа засматриваюсь вниз.
А вы разве вложились суммой большей,чем готовы потерять ?
Нет такой суммы, которую я готов потерять.
А ради какой суммы вы готовы потерять свою жизнь?
Люди, зачастую, сводят счеты с жизнью из-за сущих пустяков. Поэтому и нужен психолох. Срочно.
PS просадка счёта давит психологически. Вне зависимости от суммы.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:21

Кстати, дисконт у институционалов никак не уменьшается, сегодня они готовы скинуть свои фантики за всего лишь -14% от рыночной цены. А ведь еще донедавна с 2017 года готовы были переплачивать.

Зображення

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:08

  чик написав:PS просадка счёта давит психологически. Вне зависимости от суммы.


таки да
аналогия:
я в пике всеобщей в феврале 2015 паники купил па30 200$
лежат ждут своего часа уже 6 лет ...
но сдавать ниже 35 хотя бы не собираюсь, пусть 10 лет ещё ждать. Тогда па50 продам
так и Вы, черех 10 лет продадите па100Килобаксов свои битки
главное не дёргаться туда сюда
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:21

Не знаю чего оно на вас так давит :roll:Я вложил около 5% в этот суперрисковый актив и я не сильно расстроюсь даже если оно превратится вообще в абсолютный ноль :)
Я больше расстроюсь,что мало вложил,если оно превратится в огромный плюс :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:39

  airmax78 написав:Люди, зачастую, сводят счеты с жизнью из-за сущих пустяков. Поэтому и нужен психолох. Срочно.
PS просадка счёта давит психологически. Вне зависимости от суммы.


Если Вы серьезно-у Вас реально слабая психика и Вам не место в этом рынке.Завязывайте себя истязать..Закрывайте все позиции при первой возможности при отскоке и это казино....реально не по Вам.Так бывает.Ничего обидного и сверхъестественного.Люди все разные.Это не Ваша ниша однозначно,раз так все глубоко и серьезно.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:50

Настала черга іпать шортунів... :) Кажісь, вертольот зараз запустять - отіпут усіх... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 22:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак-характерник написав:Настала черга іпать шортунів... :) Кажісь, вертольот зараз запустять - отіпут усіх... :mrgreen:
У тебя попа болит?)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Капитулировал. Переставил TP по позициям в биткоине с 95000 на 90000.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Когда же это блд закончится? Выжигают paper hands напалмом. По 3му кругу.
airmax78
 
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  #<1 ... 2619262026212622
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