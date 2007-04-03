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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:08
Чукча2 написав:
https://www.profinance.ru/news/2021/06/21/c2k8-bitkoin-rukhnul-nizhe-32-500-posle-novostej-iz-kitaya.html
У меня дежавю с 2017м годом. Тогда тоже китайские власти весь год боролись с криптовалютами. Переставил TP с 90000 на 150000.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 10:09
Mirax написав:
Салют іпунам! Як там на зелених ділдах багато вже заробили? Легким порухом руки довгі лонги перетворюються, лонги перетворюються, перетворюються лонги... в елегантні стрінги.
"Мы будем багатии"(с)
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Додано: Пон 21 чер, 2021 10:38
Козак-характерник написав:
Настала черга іпать шортунів...
Кажісь, вертольот зараз запустять - отіпут усіх...
Вертольот запустили в сракє лонлістов.
Я немного тоже теряю, повелся на процентики по трону - заманили скоты
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Додано: Пон 21 чер, 2021 10:43
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Настала черга іпать шортунів...
Кажісь, вертольот зараз запустять - отіпут усіх...
Вертольот запустили в сракє лонлістов.
Я немного тоже теряю, повелся на процентики по трону - заманили скоты
Ловко, маныіпулька отіпал усіх...
Дьорнудл донизу, потім зімітував ріст, а потів оновив лої...
Чуйка мене не підвела. А я продав трон, по 067. Вже відкупив знов лєсєнкою.
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