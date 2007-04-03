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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2620262126222623
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:53

Салют іпунам! Як там на зелених ділдах багато вже заробили? Легким порухом руки довгі лонги перетворюються, лонги перетворюються, перетворюються лонги... в елегантні стрінги. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:08

  Чукча2 написав:https://www.profinance.ru/news/2021/06/21/c2k8-bitkoin-rukhnul-nizhe-32-500-posle-novostej-iz-kitaya.html

У меня дежавю с 2017м годом. Тогда тоже китайские власти весь год боролись с криптовалютами. Переставил TP с 90000 на 150000.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:09

  Mirax написав:Салют іпунам! Як там на зелених ділдах багато вже заробили? Легким порухом руки довгі лонги перетворюються, лонги перетворюються, перетворюються лонги... в елегантні стрінги. :lol:

"Мы будем багатии"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:38

  Козак-характерник написав:Настала черга іпать шортунів... :) Кажісь, вертольот зараз запустять - отіпут усіх... :mrgreen:

Вертольот запустили в сракє лонлістов.

Я немного тоже теряю, повелся на процентики по трону - заманили скоты :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:43

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Настала черга іпать шортунів... :) Кажісь, вертольот зараз запустять - отіпут усіх... :mrgreen:

Вертольот запустили в сракє лонлістов.

Я немного тоже теряю, повелся на процентики по трону - заманили скоты :mrgreen:

Ловко, маныіпулька отіпал усіх... :mrgreen: Дьорнудл донизу, потім зімітував ріст, а потів оновив лої... :mrgreen: Чуйка мене не підвела. А я продав трон, по 067. Вже відкупив знов лєсєнкою.
Козак-характерник
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