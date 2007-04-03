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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2621262226232624>
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:53

Салют іпунам! Як там на зелених ділдах багато вже заробили? Легким порухом руки довгі лонги перетворюються, лонги перетворюються, перетворюються лонги... в елегантні стрінги. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:08

  Чукча2 написав:https://www.profinance.ru/news/2021/06/21/c2k8-bitkoin-rukhnul-nizhe-32-500-posle-novostej-iz-kitaya.html

У меня дежавю с 2017м годом. Тогда тоже китайские власти весь год боролись с криптовалютами. Переставил TP с 90000 на 150000.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:09

  Mirax написав:Салют іпунам! Як там на зелених ділдах багато вже заробили? Легким порухом руки довгі лонги перетворюються, лонги перетворюються, перетворюються лонги... в елегантні стрінги. :lol:

"Мы будем багатии"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:38

  Козак-характерник написав:Настала черга іпать шортунів... :) Кажісь, вертольот зараз запустять - отіпут усіх... :mrgreen:

Вертольот запустили в сракє лонлістов.

Я немного тоже теряю, повелся на процентики по трону - заманили скоты :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:43

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Настала черга іпать шортунів... :) Кажісь, вертольот зараз запустять - отіпут усіх... :mrgreen:

Вертольот запустили в сракє лонлістов.

Я немного тоже теряю, повелся на процентики по трону - заманили скоты :mrgreen:

Ловко, маніпулька отіпал усіх... :mrgreen: Дьорнудл донизу, потім зімітував ріст, а потів оновив лої... :mrgreen: Чуйка мене не підвела. А я продав трон, по 0.067. Вже відкупив знов лєсєнкою.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 21 чер, 2021 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир может пробить свою 200-ую скользящую и точно также как с битком это станет его уровнем сопротивления.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток сквизанет до 24к, а возможно даже 22к - сомнений уже нет.
Институционалы упорно сбрасывают с дисконтом почти 15% свои GBTC, которые они накапливали несколько лет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ничего, прошлую зиму пережили - переживем и эту. Правда в прошлую зиму на морозе было одно ухо, а в эту - голая ж целиком.
Поживем, пока, без мебели и поездим на старой машине.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:20

  airmax78 написав:Ничего, прошлую зиму пережили - переживем и эту. Правда в прошлую зиму на морозе было одно ухо, а в эту - голая ж целиком.
Поживем, пока, без мебели и поездим на старой машине.

Идет обналичка 2.5 трлн капитализации о которой я рассказывал пару месяцев назад.
Ваши деньги уже стали не вашими с того момента как вы им их отдали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:51

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ничего, прошлую зиму пережили - переживем и эту. Правда в прошлую зиму на морозе было одно ухо, а в эту - голая ж целиком.
Поживем, пока, без мебели и поездим на старой машине.

Идет обналичка 2.5 трлн капитализации о которой я рассказывал пару месяцев назад.
Ваши деньги уже стали не вашими с того момента как вы им их отдали.

Ну что уже делать? Пусть подавятся.
airmax78
 
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