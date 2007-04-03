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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2621262226232624
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:59

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ничего, прошлую зиму пережили - переживем и эту. Правда в прошлую зиму на морозе было одно ухо, а в эту - голая ж целиком.
Поживем, пока, без мебели и поездим на старой машине.

Идет обналичка 2.5 трлн капитализации о которой я рассказывал пару месяцев назад.
Ваши деньги уже стали не вашими с того момента как вы им их отдали.

Ну что уже делать? Пусть подавятся.

Расслабьтесь и получайте анальное удовольствие - вы щедро за это заплатили, они будут стараться для вас :lol: :lol: :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:07

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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:14

Розставляйте лєсєнку для можливих сквізів і отримуйте задоволення. Розпродаж по бросовим цінам. Ми пограбуємо маніпуля, все одно... :mrgreen:
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