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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2621262226232624
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:59

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ничего, прошлую зиму пережили - переживем и эту. Правда в прошлую зиму на морозе было одно ухо, а в эту - голая ж целиком.
Поживем, пока, без мебели и поездим на старой машине.

Идет обналичка 2.5 трлн капитализации о которой я рассказывал пару месяцев назад.
Ваши деньги уже стали не вашими с того момента как вы им их отдали.

Ну что уже делать? Пусть подавятся.

Расслабьтесь и получайте анальное удовольствие - вы щедро за это заплатили, они будут стараться для вас :lol: :lol: :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:07

Zebra один раз - не 3.14дорас
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:14

Розставляйте лєсєнку для можливих сквізів і отримуйте задоволення. Розпродаж по бросовим цінам. Ми пограбуємо маніпуля, все одно... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:51

  Козак-характерник написав:Розставляйте лєсєнку для можливих сквізів і отримуйте задоволення. Розпродаж по бросовим цінам. Ми пограбуємо маніпуля, все одно... :mrgreen:

Бросовіє ціни? Ще рік тому уже це коштувало разів в 3 дешевше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:01

  Zebra написав:Биток сквизанет до 24к, а возможно даже 22к - сомнений уже нет.
Институционалы упорно сбрасывают с дисконтом почти 15% свои GBTC, которые они накапливали несколько лет.

Сейчас не столько институционалы, сколько китайские майнеры сбрасывают заначки и выходят из бизнеса. Плюс фонда падает.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:42

Зашолтил собаку по 27 отрупил по 23 с 5м плечом. Красота
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:45

  Козак-характерник написав:Розставляйте лєсєнку для можливих сквізів і отримуйте задоволення. Розпродаж по бросовим цінам. Ми пограбуємо маніпуля, все одно... :mrgreen:


на якій новині (-нах) валимся, КХ?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:49

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Биток сквизанет до 24к, а возможно даже 22к - сомнений уже нет.
Институционалы упорно сбрасывают с дисконтом почти 15% свои GBTC, которые они накапливали несколько лет.

Сейчас не столько институционалы, сколько китайские майнеры сбрасывают заначки и выходят из бизнеса. Плюс фонда падает.


1. Сигналы ФРС о скором сворачивании QE.
2. Потеря хешрейта вследствие кошмаринга китайских майнеров.

Только не согласен с тем, что китайцы выйдут из бизнеса. С какого х, тем более с десятками тонн оборудования? Нет, они будут распределяться по миру. Не за неделю, не за месяц, но обязательно будут.

И нет худа без добра. Во-первых, вырастет децентрализация сети, во-вторых, вырастет себестоимость майнинга, что, как ни парадоксально, позитивно повлияет на цену биткоина. Китайские ГЭС до недавно - источники самой дешевой электроэнергии для майнинга, позволявшие местным "шахтерам" демпинговать, активно продавая даже на ценовых лоях рынка. Перемещение из Китая одновременно с ростом доли майнинга на альтернативной энергетики, продвигаемой Маском, сделает производство новых монет заметно дороже.

Ранние холдеры биткоина как не продавали, так и не продают, соответственно, новыми монетами ликвидные рынки обеспечивают только майнеры, и рост себестоимости для них будет толкать цену вверх. Но необходимо время на техническое перемещение оборудования в новые ЦОДы. Пока ситуативно возможен поход ниже 30к, но в перспективе мы увидим новый импульс вверх, потому что фундаментальный дефицит предложения никуда не делся
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 21 чер, 2021 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:53

  greenozon написав:на якій новині (-нах) валимся, КХ?

https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=i4qXzk6d
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:38

  zРадио написав:Только не согласен с тем, что китайцы выйдут из бизнеса. С какого х, тем более с десятками тонн оборудования? Нет, они будут распределяться по миру. Не за неделю, не за месяц, но обязательно будут.

Вывезти столько б/у оборудования из страны, особенно без документов, довольно проблематично. Так или иначе его вывезут, даже если поштучно, покупатели найдутся, но это уже будет не китайский бизнес. В самом Китае зачищают пространство для цифрового юаня, поэтому давят криптобизнес.
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