|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 11:59
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Ничего, прошлую зиму пережили - переживем и эту. Правда в прошлую зиму на морозе было одно ухо, а в эту - голая ж целиком.
Поживем, пока, без мебели и поездим на старой машине.
Идет обналичка 2.5 трлн капитализации о которой я рассказывал пару месяцев назад.
Ваши деньги уже стали не вашими с того момента как вы им их отдали.
Ну что уже делать? Пусть подавятся.
Расслабьтесь и получайте анальное удовольствие - вы щедро за это заплатили, они будут стараться для вас
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10083
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1386 раз.
- Подякували: 1885 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 чер, 2021 12:07
Zebra один раз - не 3.14дорас
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38942
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 928 раз.
- Подякували: 4717 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 чер, 2021 12:14
Розставляйте лєсєнку для можливих сквізів і отримуйте задоволення. Розпродаж по бросовим цінам. Ми пограбуємо маніпуля, все одно...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29336
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2063 раз.
- Подякували: 2169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 12:51
Козак-характерник написав:
Розставляйте лєсєнку для можливих сквізів і отримуйте задоволення. Розпродаж по бросовим цінам. Ми пограбуємо маніпуля, все одно...
Бросовіє ціни? Ще рік тому уже це коштувало разів в 3 дешевше.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10083
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1386 раз.
- Подякували: 1885 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:01
Zebra написав:
Биток сквизанет до 24к, а возможно даже 22к - сомнений уже нет.
Институционалы упорно сбрасывают с дисконтом почти 15% свои GBTC, которые они накапливали несколько лет.
Сейчас не столько институционалы, сколько китайские майнеры сбрасывают заначки и выходят из бизнеса. Плюс фонда падает.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1660
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:42
Зашолтил собаку по 27 отрупил по 23 с 5м плечом. Красота
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 363
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:45
Козак-характерник написав:
Розставляйте лєсєнку для можливих сквізів і отримуйте задоволення. Розпродаж по бросовим цінам. Ми пограбуємо маніпуля, все одно...
на якій новині (-нах) валимся, КХ?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11492
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:49
phantom_systems написав: Zebra написав:
Биток сквизанет до 24к, а возможно даже 22к - сомнений уже нет.
Институционалы упорно сбрасывают с дисконтом почти 15% свои GBTC, которые они накапливали несколько лет.
Сейчас не столько институционалы, сколько китайские майнеры сбрасывают заначки и выходят из бизнеса. Плюс фонда падает.
1. Сигналы ФРС о скором сворачивании QE.
2. Потеря хешрейта вследствие кошмаринга китайских майнеров.
Только не согласен с тем, что китайцы выйдут из бизнеса. С какого х, тем более с десятками тонн оборудования? Нет, они будут распределяться по миру. Не за неделю, не за месяц, но обязательно будут.
И нет худа без добра. Во-первых, вырастет децентрализация сети, во-вторых, вырастет себестоимость майнинга, что, как ни парадоксально, позитивно повлияет на цену биткоина. Китайские ГЭС до недавно - источники самой дешевой электроэнергии для майнинга, позволявшие местным "шахтерам" демпинговать, активно продавая даже на ценовых лоях рынка. Перемещение из Китая одновременно с ростом доли майнинга на альтернативной энергетики, продвигаемой Маском, сделает производство новых монет заметно дороже.
Ранние холдеры биткоина как не продавали, так и не продают, соответственно, новыми монетами ликвидные рынки обеспечивают только майнеры, и рост себестоимости для них будет толкать цену вверх. Но необходимо время на техническое перемещение оборудования в новые ЦОДы. Пока ситуативно возможен поход ниже 30к, но в перспективе мы увидим новый импульс вверх, потому что фундаментальный дефицит предложения никуда не делся
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 21 чер, 2021 13:54, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10248
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2224 раз.
- Подякували: 4819 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:53
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 14:38
zРадио написав:
Только не согласен с тем, что китайцы выйдут из бизнеса. С какого х, тем более с десятками тонн оборудования? Нет, они будут распределяться по миру. Не за неделю, не за месяц, но обязательно будут.
Вывезти столько б/у оборудования из страны, особенно без документов, довольно проблематично. Так или иначе его вывезут, даже если поштучно, покупатели найдутся, но это уже будет не китайский бизнес. В самом Китае зачищают пространство для цифрового юаня, поэтому давят криптобизнес.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1660
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|78659
|199742837
|
|
|7539
|1822033
|
Пон 21 чер, 2021 13:44
ЛОБ
|
|38
|54262
|
|