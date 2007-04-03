zРадио написав:

phantom_systems написав: Zebra написав: Биток сквизанет до 24к, а возможно даже 22к - сомнений уже нет.

Институционалы упорно сбрасывают с дисконтом почти 15% свои GBTC, которые они накапливали несколько лет. Биток сквизанет до 24к, а возможно даже 22к - сомнений уже нет.Институционалы упорно сбрасывают с дисконтом почти 15% свои GBTC, которые они накапливали несколько лет.

Сейчас не столько институционалы, сколько китайские майнеры сбрасывают заначки и выходят из бизнеса. Плюс фонда падает. Сейчас не столько институционалы, сколько китайские майнеры сбрасывают заначки и выходят из бизнеса. Плюс фонда падает.

1. Сигналы ФРС о скором сворачивании QE.2. Потеря хешрейта вследствие кошмаринга китайских майнеров.Только не согласен с тем, что китайцы выйдут из бизнеса. С какого х, тем более с десятками тонн оборудования? Нет, они будут распределяться по миру. Не за неделю, не за месяц, но обязательно будут.И нет худа без добра. Во-первых, вырастет децентрализация сети, во-вторых, вырастет себестоимость майнинга, что, как ни парадоксально, позитивно повлияет на цену биткоина. Китайские ГЭС до недавно - источники самой дешевой электроэнергии для майнинга, позволявшие местным "шахтерам" демпинговать, активно продавая даже на ценовых лоях рынка. Перемещение из Китая одновременно с ростом доли майнинга на альтернативной энергетики, продвигаемой Маском, сделает производство новых монет заметно дороже.Ранние холдеры биткоина как не продавали, так и не продают, соответственно, новыми монетами ликвидные рынки обеспечивают только майнеры, и рост себестоимости для них будет толкать цену вверх. Но необходимо время на техническое перемещение оборудования в новые ЦОДы. Пока ситуативно возможен поход ниже 30к, но в перспективе мы увидим новый импульс вверх, потому что фундаментальный дефицит предложения никуда не делся