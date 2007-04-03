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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26232624262526262627>
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:51

  zРадио написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Биток сквизанет до 24к, а возможно даже 22к - сомнений уже нет.
Институционалы упорно сбрасывают с дисконтом почти 15% свои GBTC, которые они накапливали несколько лет.

Сейчас не столько институционалы, сколько китайские майнеры сбрасывают заначки и выходят из бизнеса. Плюс фонда падает.


1. Сигналы ФРС о скором сворачивании QE.
2. Потеря хешрейта вследствие кошмаринга китайских майнеров.

Только не согласен с тем, что китайцы выйдут из бизнеса. С какого х, тем более с десятками тонн оборудования? Нет, они будут распределяться по миру. Не за неделю, не за месяц, но обязательно будут.

И нет худа без добра. Во-первых, вырастет децентрализация сети, во-вторых, вырастет себестоимость майнинга, что, как ни парадоксально, позитивно повлияет на цену биткоина. Китайские ГЭС до недавно - источники самой дешевой электроэнергии для майнинга, позволявшие местным "шахтерам" демпинговать, активно продавая даже на ценовых лоях рынка. Перемещение из Китая одновременно с ростом доли майнинга на альтернативной энергетики, продвигаемой Маском, сделает производство новых монет заметно дороже.

Ранние холдеры биткоина как не продавали, так и не продают, соответственно, новыми монетами ликвидные рынки обеспечивают только майнеры, и рост себестоимости для них будет толкать цену вверх. Но необходимо время на техническое перемещение оборудования в новые ЦОДы. Пока ситуативно возможен поход ниже 30к, но в перспективе мы увидим новый импульс вверх, потому что фундаментальный дефицит предложения никуда не делся


а по альтам что думаете? а то смотришь на многие "супер"монеты (всякие зеки, иоты, биткеши и прочий хлам) прошлых сезонов - еще чуть-чуть дед чихнет ниже 30, так этот хлам вообще обвалится к прошлым минимумам (2019 года), а потом и ниже.... :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Темные времена наступают, криптокомрады. Нас, криптооптимистов-подвижников снова загоняют в подполье ссаными тряпками.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:12

  airmax78 написав:Темные времена наступают, криптокомрады. Нас, криптооптимистов-подвижников снова загоняют в подполье ссаными тряпками.

Зашорить все валюты и будут золотые времена
Ты сам себя ограничиваешь
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:42

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Розставляйте лєсєнку для можливих сквізів і отримуйте задоволення. Розпродаж по бросовим цінам. Ми пограбуємо маніпуля, все одно... :mrgreen:


на якій новині (-нах) валимся, КХ?

Маніпуль його знає... :mrgreen: Виходить забагато лонгустів ховалося ...
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:34

  airmax78 написав:Темные времена наступают, криптокомрады. Нас, криптооптимистов-подвижников снова загоняют в подполье ссаными тряпками.

С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:54

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Темные времена наступают, криптокомрады. Нас, криптооптимистов-подвижников снова загоняют в подполье ссаными тряпками.

Зашорить все валюты и будут золотые времена
Ты сам себя ограничиваешь

Это просто еще один плохой день для крипты. А шорт имеет неограниченный потенциал для убытков (стопы я не ставлю - только тейк профиты).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:35

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:Темные времена наступают, криптокомрады. Нас, криптооптимистов-подвижников снова загоняют в подполье ссаными тряпками.

Зашорить все валюты и будут золотые времена
Ты сам себя ограничиваешь

Это просто еще один плохой день для крипты. А шорт имеет неограниченный потенциал для убытков (стопы я не ставлю - только тейк профиты).

Шорт не держит тебя. Ликвидация и свободен. А лонг может мучать годами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:42

Вот и снова уже в 4 раз вплотную подобрались к критическому уровню поддержки 30600. Тут - или отскок или пробой с длинной красной соплей.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:52

  Tegularius написав:Вот и снова уже в 4 раз вплотную подобрались к критическому уровню поддержки 30600. Тут - или отскок или пробой с длинной красной соплей.

Ужос-ужос...
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 23:58

Купив BTC по 31400.
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