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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2624262526262627>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:03

  Цифра написав:Купив BTC по 31400.

Еще год назад по 9000 продавался. Красиво обилечивают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:06

У меня сдают нервы уже. Сливаться или смысла уже нет?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:07

  iriverix написав:У меня сдают нервы уже. Сливаться или смысла уже нет?

Точка входа?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:10

Zebra Сижу весь в альтах, уже -60% депо
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я забрался под одеяло, накрыл голову подушкой и лежу рыдаю. Не могу остановиться. Оплакиваю летний отдых, новый телефон, мебель, Теслу Модел 3. Что теперь делать - не знаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:12

  iriverix написав:Zebra Сижу весь в альтах, уже -60% депо

Если без плеча и деньги не кредитные - не переживайте, год-два и все отрастет. Это казино бесконечное.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:15

Не знаю... Мне видится отскок к 35-36к. Я в лонг от 31500. Добор 30500 и 29500.
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:16

Zebra А как насчет слить, что бы позже откупить дешевле? Мне эмоционально очень тяжело дается просадка депо. Я в этом плане как Макс.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:16

  sleazy написав:Не знаю... Мне видится отскок к 35-36к. Я в лонг от 31500. Добор 30500 и 29500.

Я тоже взял лонг по 31800 с плечем 10х
Думаю еще поболтаемся, уровень 6к в 2018 держался долго.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

32300 закрылся, итого +15% к депо где-то оло-ло
Zebra
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