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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:03
Цифра написав:
Купив BTC по 31400.
Еще год назад по 9000 продавался. Красиво обилечивают.
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Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:06
У меня сдают нервы уже. Сливаться или смысла уже нет?
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iriverix
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:07
iriverix написав:
У меня сдают нервы уже. Сливаться или смысла уже нет?
Точка входа?
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Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:10
Zebra Сижу весь в альтах, уже -60% депо
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iriverix
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:12
Я забрался под одеяло, накрыл голову подушкой и лежу рыдаю. Не могу остановиться. Оплакиваю летний отдых, новый телефон, мебель, Теслу Модел 3. Что теперь делать - не знаю.
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airmax78
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:12
iriverix написав:Zebra
Сижу весь в альтах, уже -60% депо
Если без плеча и деньги не кредитные - не переживайте, год-два и все отрастет. Это казино бесконечное.
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Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:15
Не знаю... Мне видится отскок к 35-36к. Я в лонг от 31500. Добор 30500 и 29500.
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sleazy
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:16
Zebra А как насчет слить, что бы позже откупить дешевле? Мне эмоционально очень тяжело дается просадка депо. Я в этом плане как Макс.
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iriverix
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:16
sleazy написав:
Не знаю... Мне видится отскок к 35-36к. Я в лонг от 31500. Добор 30500 и 29500.
Я тоже взял лонг по 31800 с плечем 10х
Думаю еще поболтаемся, уровень 6к в 2018 держался долго.
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Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:18
32300 закрылся, итого +15% к депо где-то оло-ло
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Zebra
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