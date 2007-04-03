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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2624262526262627
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:19

  iriverix написав:Zebra А как насчет слить, что бы позже откупить дешевле? Мне эмоционально очень тяжело дается просадка депо. Я в этом плане как Макс.

После фиксации лося, новую позу открыть вдвойне тяжелее.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:21

  iriverix написав:Zebra А как насчет слить, что бы позже откупить дешевле? Мне эмоционально очень тяжело дается просадка депо. Я в этом плане как Макс.

Ждите. Просто наберитесь терпения. Нет гарантий того, что биток упадет ниже 30к сегодня, завтра или послезавтра и потянет за собой альту. Просто ждите, тут выигрывают терпеливые, скальперы, арбитражники, биржи. Хомяки которые продают в убыток, или играют на кредитные деньги, с плечем - кормят рынок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:29

Уже готов при следующем отскоке сливать. Лучше бы у меня были paper hands и я слился еще как оно только все начало падать. Досиделся, блин.. Zebra, вы тут по ходу самый толковый. Стоило прислушиваться к вашим советам, вы еще до сильного падения рынка советовали сливать. Вот жеж.
iriverix
 
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