После фиксации лося, новую позу открыть вдвойне тяжелее.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:19
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:21
Ждите. Просто наберитесь терпения. Нет гарантий того, что биток упадет ниже 30к сегодня, завтра или послезавтра и потянет за собой альту. Просто ждите, тут выигрывают терпеливые, скальперы, арбитражники, биржи. Хомяки которые продают в убыток, или играют на кредитные деньги, с плечем - кормят рынок.
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:29
Уже готов при следующем отскоке сливать. Лучше бы у меня были paper hands и я слился еще как оно только все начало падать. Досиделся, блин.. Zebra, вы тут по ходу самый толковый. Стоило прислушиваться к вашим советам, вы еще до сильного падения рынка советовали сливать. Вот жеж.
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:36
Ці заробітки іншим, непосвяченим в крипту не зрозуміти.
- Заробляю на крипті.
- А в доларах скільки виходить ?
- Я в доларах не рахую. Якщо в доларах, то так десь рік в мінусах, два в плюсах.
- А за що ж ти живеш, коли в мінусах ?
- Я ж перед тим був в плюсах
- А-а-а.
- А зараз на чому заробляєш ?
- На TRONі.
Пауза, кліпання очима.
- А це що ?
- Крипта така. Платформа там якась серйозна.
- І скільки виходить ?
- Стільки-то процентів.
- ДА ТИ ШО !!! А в доларах ?
- За тиждень МІНУС стільки - то.
Ступор. Статуя.
Після оживання - А чого на роботу не підеш ?
))
Ну як пояснити людям для яких долар по 26 - це дешево, а по 28 дорого ???
Крипта - це ще й стан душі.
Востаннє редагувалось Цифра в Вів 22 чер, 2021 00:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:37
Это крипта - тут пророков нет. Зебра шортил в середине роста и тоже был уверен, что упадет, а оно улетело на 64К. Не факт что сейчас резкого разворота не будет (хотя, конечно, вряд ли). Ну и плюс: как было сливать, когда столько было позитива?
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:43
airmax78 Ну зебра шортил не на середине роста, а кажись процентов 10-15 от хаев. Так я на самом деле даже слил, почти на самых хаях. Только вот это "почти" меня и погубило. Начали пампить всякие зеки с эосами, и меня взяло фомо. На откате опять залез на всю котлету. Ну а дальше вы знаете что было. Я читаю твои, Макс, сообщения и понимаю что я точно такой же как ты человек 1 в 1. Блин, эта крипта, оно меня ест.
ЗЫ вон посмотрите последный трейд Зебры, вот как он знал когда нужно было закрыть лонг? Как возможно было так ювелирно? Я в шоке..
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:51
iriverix Это опыт.
Ничего, мы свое тоже возьмем. Зебра, если бы не был таким хорошим трейдером - уже бы был миллионером.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 22 чер, 2021 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:59
Додано: Вів 22 чер, 2021 01:15
22.06.2021 01:00 Курс: 1 BTC = 31 400 USD
Buy 0,14520 BTC;
Sell 4564 USD (з комісією).
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
22.05.2021.00:00; 35 000; 1,0156; 5 961; 1,1859; 41 507; 85,6%;
23.05.2021.11:00; 35 000; 1,0017; 6 477; 1,1868; 41 537; 84,4%;
22.06.2021.01:00; 31 000; 1,1469; 1 913; 1,2086; 37 464; 94,9%.
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