Додано: Вів 22 чер, 2021 00:43

airmax78 Ну зебра шортил не на середине роста, а кажись процентов 10-15 от хаев. Так я на самом деле даже слил, почти на самых хаях. Только вот это "почти" меня и погубило. Начали пампить всякие зеки с эосами, и меня взяло фомо. На откате опять залез на всю котлету. Ну а дальше вы знаете что было. Я читаю твои, Макс, сообщения и понимаю что я точно такой же как ты человек 1 в 1. Блин, эта крипта, оно меня ест.



ЗЫ вон посмотрите последный трейд Зебры, вот как он знал когда нужно было закрыть лонг? Как возможно было так ювелирно? Я в шоке..