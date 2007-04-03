Сейчас чемпионат, лучше ставить на футбол.
Больше азарта. И нервничаешь не сутками напролет, а только во время матча.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 01:32
Сейчас чемпионат, лучше ставить на футбол.
Больше азарта. И нервничаешь не сутками напролет, а только во время матча.
Додано: Вів 22 чер, 2021 01:48
однозначно!
Вот захожу я в Банк и говорю: "Хочу в кредит 10 Битков взять, под минимальные проценты, на пару лет всего!"
И на меня смотрят, как на идиота.
Я тогда, к знакомым "Уважаемым", мол то и то, хочу 10 битков в долг, через два года отдам, ведь "Будущее за Криптой"!
А они... в ответ, "Ты нас за лохов тут держишь?"
твой "биток" завтра упадёт в 10-ть раз, что ты нам отдашь?
Странно получается!
Выходит, что Биток, на самом деле(да и другие), ни к чему реально не привязан и ничем не обеспечен окромя Веры в его "конечность"!
Однако, всё в мире конечно, даже "ваша" жизнь! Однако, "ваша" жизнь из-за своей Конечности не становится Дороже для окружающих!
Нет, конечно прекрасно, что есть МММ и можно не только зарабатывать на росте акций но и прекрасно их шортить!
Но делать из хайпа себе Идола, это уже к психологу.
Додано: Вів 22 чер, 2021 01:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
MicroStrategy has purchased an additional 13,005 bitcoins for ~$489 million in cash at an average price of ~$37,617 per bitcoin. As of 6/21/21 we #hodl ~105,085 bitcoins acquired for ~$2.741 billion at an average price of ~$26,080 per bitcoin.
У Микростратеджи средняя цена закупа 26к
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