Додано: Вів 22 чер, 2021 01:48

Цифра Крипта - це ще й стан душі.

однозначно!Вот захожу я в Банк и говорю: "Хочу в кредит 10 Битков взять, под минимальные проценты, на пару лет всего!"И на меня смотрят, как на идиота.Я тогда, к знакомым "Уважаемым", мол то и то, хочу 10 битков в долг, через два года отдам, ведь "Будущее за Криптой"!А они... в ответ, "Ты нас за лохов тут держишь?"твой "биток" завтра упадёт в 10-ть раз, что ты нам отдашь?Странно получается!Выходит, что Биток, на самом деле(да и другие), ни к чему реально не привязан и ничем не обеспечен окромя Веры в его "конечность"!Однако, всё в мире конечно, даже "ваша" жизнь! Однако, "ваша" жизнь из-за своей Конечности не становится Дороже для окружающих!Нет, конечно прекрасно, что есть МММ и можно не только зарабатывать на росте акций но и прекрасно их шортить!Но делать из хайпа себе Идола, это уже к психологу.