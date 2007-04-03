Американский студент-медик стал триллионером благодаря малоизвестной криптовалюте.
Кристофер Уильямсон инвестировал всего 20 долларов в криптовалюту Rocket Bunny. В результате однажды утром он проснулся триллионером. В своем криптокошельке он увидел 1,1 триллиона долларов.
Уильямсон попытался перевести криптовалюту в другой кошелек, но ему это не удалось. После студент связался с биржей Coinbase, которую он использует для покупки и продажи цифровых валют. Сейчас мужчина находится в подвешенном состоянии, поскольку его счет заморожен. Уильямсон не может снять, купить или осуществлять операции, пока не получит ответа от компании.
Компания заявила, что изучает эту проблему. Кроме того, он обратился к разработчикам Rocket Bunny, но так и не получил никакой реакции. Инвестор сохраняет чувство юмора в этой ситуации.
"Знаете вот, когда смотришь на сумму денег и как знаешь, что никогда в жизни столько я не получу, – признался Уильямсон."
Сторонник криптовалюты даже написал Илону Маску в твиттере с надеждой, что миллиардер может дать ему совет по поводу его капитала.
iriverix Просто забудьте, что у Вас есть эти деньги и монеты. Не смотрите каждую минуту на коинмаркет. Думайте что вложились в золото, и оно ждет лучших времен. Я так 3 года ждал и вышел из минуса. И было не -60%, а - 300%. А вышел с плюсом
Patr1ot написав:iriverix Просто забудьте, что у Вас есть эти деньги и монеты. Не смотрите каждую минуту на коинмаркет. Думайте что вложились в золото, и оно ждет лучших времен. Я так 3 года ждал и вышел из минуса. И было не -60%, а - 300%. А вышел с плюсом
Я вот думаю завещание на кошелек написать. Ищу толкового нотариуса
Tegularius написав:На часть проданной крипты решил открыть на бинансе депозит в tether. Сейчас за 3-месячный депозит дают 6% годовых. Почти в 3 раза больше, чем украинские банки дают за долларовые депозиты за вычетом налогов. Пусть пока там полежит, когда биткоин дно нащупает - что-то там же снова куплю может.
Понимаю, что есть риск - возможность краха Binance. Учитывая масштабы и значение, не думаю, что этот риск настолько большой. Какие у кого мнения на этот счет, стоит ли размещать такие депо?
На битфинексе сейчас Тезер берут до 120% годовых. Но чтоб его туда завести, нужно пройти сложную процедуру верификации, либо купить рипл, и быстро перекинуть и сразу продать, либо через арбитражный шорт.
phantom_systems написав:Если дно в ближайшее время прощупаем, оно будет где-то там. У остальных институционалов средняя точка входа намного выше. Тесла по 35к заходила, с учётом прибыли от закрытия 10% баланса получается около 32к.
После сегодняшнего пролива альты должны хорошо отскочить. Эос давненько к 3 баксам не загоняли, трон по 5 центов тоже хорош. Закинулся в них как следует.
Всех приветсвую. Почитал про волны, тех анализ институционалов и прочее и честно говоря не очень вижу смысл покупать на только начавшемся медвежьем рынке. В 2018 году уже был подобный опыт - вот-вот сейчас начнётся рост... Год была фактически безоткатная бычка, со всеми её атрибутами: параболическим ростом альов после многомесячной консолидации (один етс чего стоит), размножением всяких шлаковых монет с безумной капитализацией и прочими прелестями жизни. После этого - закономерен откат и накопление. Надо смотреть на характер коррекции, но раньше следующей весны смысла не вижу даже анализировать какие то точки.