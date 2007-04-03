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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2626262726282629
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:26


Американский студент-медик стал триллионером благодаря малоизвестной криптовалюте.



Кристофер Уильямсон инвестировал всего 20 долларов в криптовалюту Rocket Bunny. В результате однажды утром он проснулся триллионером. В своем криптокошельке он увидел 1,1 триллиона долларов.

Уильямсон попытался перевести криптовалюту в другой кошелек, но ему это не удалось. После студент связался с биржей Coinbase, которую он использует для покупки и продажи цифровых валют. Сейчас мужчина находится в подвешенном состоянии, поскольку его счет заморожен. Уильямсон не может снять, купить или осуществлять операции, пока не получит ответа от компании.

Компания заявила, что изучает эту проблему. Кроме того, он обратился к разработчикам Rocket Bunny, но так и не получил никакой реакции. Инвестор сохраняет чувство юмора в этой ситуации.

"Знаете вот, когда смотришь на сумму денег и как знаешь, что никогда в жизни столько я не получу,
– признался Уильямсон."

Сторонник криптовалюты даже написал Илону Маску в твиттере с надеждой, что миллиардер может дать ему совет по поводу его капитала.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:38

iriverix
Просто забудьте, что у Вас есть эти деньги и монеты. Не смотрите каждую минуту на коинмаркет. Думайте что вложились в золото, и оно ждет лучших времен. Я так 3 года ждал и вышел из минуса. И было не -60%, а - 300%. А вышел с плюсом
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:41

  Patr1ot написав:iriverix
Просто забудьте, что у Вас есть эти деньги и монеты. Не смотрите каждую минуту на коинмаркет. Думайте что вложились в золото, и оно ждет лучших времен. Я так 3 года ждал и вышел из минуса. И было не -60%, а - 300%. А вышел с плюсом

Я вот думаю завещание на кошелек написать. Ищу толкового нотариуса :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:51

  Tegularius написав:На часть проданной крипты решил открыть на бинансе депозит в tether. Сейчас за 3-месячный депозит дают 6% годовых. Почти в 3 раза больше, чем украинские банки дают за долларовые депозиты за вычетом налогов. Пусть пока там полежит, когда биткоин дно нащупает - что-то там же снова куплю может.

Понимаю, что есть риск - возможность краха Binance. Учитывая масштабы и значение, не думаю, что этот риск настолько большой. Какие у кого мнения на этот счет, стоит ли размещать такие депо?

На битфинексе сейчас Тезер берут до 120% годовых. Но чтоб его туда завести, нужно пройти сложную процедуру верификации, либо купить рипл, и быстро перекинуть и сразу продать, либо через арбитражный шорт.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:40

  phantom_systems написав:Если дно в ближайшее время прощупаем, оно будет где-то там. У остальных институционалов средняя точка входа намного выше. Тесла по 35к заходила, с учётом прибыли от закрытия 10% баланса получается около 32к.

После сегодняшнего пролива альты должны хорошо отскочить. Эос давненько к 3 баксам не загоняли, трон по 5 центов тоже хорош. Закинулся в них как следует.


Всех приветсвую.
Почитал про волны, тех анализ институционалов и прочее и честно говоря не очень вижу смысл покупать на только начавшемся медвежьем рынке. В 2018 году уже был подобный опыт - вот-вот сейчас начнётся рост...
Год была фактически безоткатная бычка, со всеми её атрибутами: параболическим ростом альов после многомесячной консолидации (один етс чего стоит), размножением всяких шлаковых монет с безумной капитализацией и прочими прелестями жизни. После этого - закономерен откат и накопление. Надо смотреть на характер коррекции, но раньше следующей весны смысла не вижу даже анализировать какие то точки.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:07

  iriverix написав:Zebra А как насчет слить, что бы позже откупить дешевле? Мне эмоционально очень тяжело дается просадка депо. Я в этом плане как Макс.

Макс тролить... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:17

  airmax78 написав:
  Mirax написав:Даремно! Найближчі два роки за біткоїни будуть давати в морду.

Думаю, что за биткоины будут давать вид на жительство в любой стране мира.


Пощади человека с кричащим ником застряльца в долгострое

  phantom_systems написав:Вывезти столько б/у оборудования из страны, особенно без документов, довольно проблематично. Так или иначе его вывезут, даже если поштучно, покупатели найдутся, но это уже будет не китайский бизнес. В самом Китае зачищают пространство для цифрового юаня, поэтому давят криптобизнес.


Китай, несмотря на авторитарность - очень лояльная экспорту страна. Они же это оборудование производили и производят. Вряд ли станут мешать вывозу

  Alex2007 написав:а по альтам что думаете? а то смотришь на многие "супер"монеты (всякие зеки, иоты, биткеши и прочий хлам) прошлых сезонов - еще чуть-чуть дед чихнет ниже 30, так этот хлам вообще обвалится к прошлым минимумам (2019 года), а потом и ниже.... :roll:


Видимо, их прям безумно сильно переоценили в 2017-м. Сам рассчитывал на новые хаи по монетам с технологией, но если они на росте битка не показали ничего такого, то и на падении будут в ж. Хотя редкие монеты таки хорошо стрельнули. Классик, например. В целом альты будут повторять тренд биткоина - самостоятельным игроком никто не стал
zРадио
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