

Американский студент-медик стал триллионером благодаря малоизвестной криптовалюте.







Кристофер Уильямсон инвестировал всего 20 долларов в криптовалюту Rocket Bunny. В результате однажды утром он проснулся триллионером. В своем криптокошельке он увидел 1,1 триллиона долларов.



Уильямсон попытался перевести криптовалюту в другой кошелек, но ему это не удалось. После студент связался с биржей Coinbase, которую он использует для покупки и продажи цифровых валют. Сейчас мужчина находится в подвешенном состоянии, поскольку его счет заморожен. Уильямсон не может снять, купить или осуществлять операции, пока не получит ответа от компании.



Компания заявила, что изучает эту проблему. Кроме того, он обратился к разработчикам Rocket Bunny, но так и не получил никакой реакции. Инвестор сохраняет чувство юмора в этой ситуации.



"Знаете вот, когда смотришь на сумму денег и как знаешь, что никогда в жизни столько я не получу,

– признался Уильямсон."



Сторонник криптовалюты даже написал Илону Маску в твиттере с надеждой, что миллиардер может дать ему совет по поводу его капитала.





