Американский студент-медик стал триллионером благодаря малоизвестной криптовалюте.
Кристофер Уильямсон инвестировал всего 20 долларов в криптовалюту Rocket Bunny. В результате однажды утром он проснулся триллионером. В своем криптокошельке он увидел 1,1 триллиона долларов.
Уильямсон попытался перевести криптовалюту в другой кошелек, но ему это не удалось. После студент связался с биржей Coinbase, которую он использует для покупки и продажи цифровых валют. Сейчас мужчина находится в подвешенном состоянии, поскольку его счет заморожен. Уильямсон не может снять, купить или осуществлять операции, пока не получит ответа от компании.
Компания заявила, что изучает эту проблему. Кроме того, он обратился к разработчикам Rocket Bunny, но так и не получил никакой реакции. Инвестор сохраняет чувство юмора в этой ситуации.
"Знаете вот, когда смотришь на сумму денег и как знаешь, что никогда в жизни столько я не получу, – признался Уильямсон."
Сторонник криптовалюты даже написал Илону Маску в твиттере с надеждой, что миллиардер может дать ему совет по поводу его капитала.
iriverix Просто забудьте, что у Вас есть эти деньги и монеты. Не смотрите каждую минуту на коинмаркет. Думайте что вложились в золото, и оно ждет лучших времен. Я так 3 года ждал и вышел из минуса. И было не -60%, а - 300%. А вышел с плюсом
Patr1ot написав:iriverix Просто забудьте, что у Вас есть эти деньги и монеты. Не смотрите каждую минуту на коинмаркет. Думайте что вложились в золото, и оно ждет лучших времен. Я так 3 года ждал и вышел из минуса. И было не -60%, а - 300%. А вышел с плюсом
Я вот думаю завещание на кошелек написать. Ищу толкового нотариуса
phantom_systems написав:Если дно в ближайшее время прощупаем, оно будет где-то там. У остальных институционалов средняя точка входа намного выше. Тесла по 35к заходила, с учётом прибыли от закрытия 10% баланса получается около 32к.
После сегодняшнего пролива альты должны хорошо отскочить. Эос давненько к 3 баксам не загоняли, трон по 5 центов тоже хорош. Закинулся в них как следует.
Всех приветсвую. Почитал про волны, тех анализ институционалов и прочее и честно говоря не очень вижу смысл покупать на только начавшемся медвежьем рынке. В 2018 году уже был подобный опыт - вот-вот сейчас начнётся рост... Год была фактически безоткатная бычка, со всеми её атрибутами: параболическим ростом альов после многомесячной консолидации (один етс чего стоит), размножением всяких шлаковых монет с безумной капитализацией и прочими прелестями жизни. После этого - закономерен откат и накопление. Надо смотреть на характер коррекции, но раньше следующей весны смысла не вижу даже анализировать какие то точки.
Mirax написав:Даремно! Найближчі два роки за біткоїни будуть давати в морду.
Думаю, что за биткоины будут давать вид на жительство в любой стране мира.
Пощади человека с кричащим ником застряльца в долгострое
phantom_systems написав:Вывезти столько б/у оборудования из страны, особенно без документов, довольно проблематично. Так или иначе его вывезут, даже если поштучно, покупатели найдутся, но это уже будет не китайский бизнес. В самом Китае зачищают пространство для цифрового юаня, поэтому давят криптобизнес.
Китай, несмотря на авторитарность - очень лояльная экспорту страна. Они же это оборудование производили и производят. Вряд ли станут мешать вывозу
Alex2007 написав:а по альтам что думаете? а то смотришь на многие "супер"монеты (всякие зеки, иоты, биткеши и прочий хлам) прошлых сезонов - еще чуть-чуть дед чихнет ниже 30, так этот хлам вообще обвалится к прошлым минимумам (2019 года), а потом и ниже....
Видимо, их прям безумно сильно переоценили в 2017-м. Сам рассчитывал на новые хаи по монетам с технологией, но если они на росте битка не показали ничего такого, то и на падении будут в ж. Хотя редкие монеты таки хорошо стрельнули. Классик, например. В целом альты будут повторять тренд биткоина - самостоятельным игроком никто не стал
phantom_systems написав:Если дно в ближайшее время прощупаем, оно будет где-то там. У остальных институционалов средняя точка входа намного выше. Тесла по 35к заходила, с учётом прибыли от закрытия 10% баланса получается около 32к.
После сегодняшнего пролива альты должны хорошо отскочить. Эос давненько к 3 баксам не загоняли, трон по 5 центов тоже хорош. Закинулся в них как следует.
Всех приветсвую. Почитал про волны, тех анализ институционалов и прочее и честно говоря не очень вижу смысл покупать на только начавшемся медвежьем рынке. В 2018 году уже был подобный опыт - вот-вот сейчас начнётся рост... Год была фактически безоткатная бычка, со всеми её атрибутами: параболическим ростом альов после многомесячной консолидации (один етс чего стоит), размножением всяких шлаковых монет с безумной капитализацией и прочими прелестями жизни. После этого - закономерен откат и накопление. Надо смотреть на характер коррекции, но раньше следующей весны смысла не вижу даже анализировать какие то точки.
С чего вы взяли, что начался медвежий рынок? Если бы не негатив из Китая, дед уже был бы выше 40к, отыграв половину падения. Но Китай скоро утратит актуальность для крипты. Пусть играются с цифровым юанем в своей песочнице.
phantom_systems написав:С чего вы взяли, что начался медвежий рынок? Если бы не негатив из Китая, дед уже был бы выше 40к, отыграв половину падения. Но Китай скоро утратит актуальность для крипты. Пусть играются с цифровым юанем в своей песочнице.
На бычьем ралли ни одна негативная новость не влияла на тренд, в отличие от дня сегодняшнего.
К тому же крест смерти - общепринятое техническое определение конца бычьего тренда и фиксация факта медвежьего.