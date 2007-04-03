Сейчас должно начаться мини-FOMO у тех, кто сидел и думал, но не покупал по 31ххх
ОПЫТ 2018, уровень 6к - не так то просто все на самом деле
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сейчас должно начаться мини-FOMO у тех, кто сидел и думал, но не покупал по 31ххх
ОПЫТ 2018, уровень 6к - не так то просто все на самом деле
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так-с
+10% на моменте депо
но я хочу удвоиться как минимум, думаю что биток может до 34к отскочить, протестировать зону поддержки-сопротивления
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как поперло-то!!!
+15%
Бреем, бреем козачков, заманили в шорт - сигнал это был, спасибо тебе, БРО
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Стоп в безубыток на 31800 в качестве защиты лонга
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:45
Zebra , дайте совет когда сливать. Не могу больше, апатия ко всему, сижу, ничего не могу делать, тошнит, рыгаю, это ужасно.
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:48
Сейчас точно не сливайтесь, вы в альтах, а их любят периодически пампить, скажите в каких монетах застряли, я вам скажу уровни куда могут отстрелить теоретически
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ай, вылет по стопу, не удалось побрить козака.
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