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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2627262826292630
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас должно начаться мини-FOMO у тех, кто сидел и думал, но не покупал по 31ххх

ОПЫТ 2018, уровень 6к - не так то просто все на самом деле
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так-с

+10% на моменте депо

но я хочу удвоиться как минимум, думаю что биток может до 34к отскочить, протестировать зону поддержки-сопротивления
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как поперло-то!!!

+15%

Бреем, бреем козачков, заманили в шорт - сигнал это был, спасибо тебе, БРО
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Стоп в безубыток на 31800 в качестве защиты лонга
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:45

Zebra , дайте совет когда сливать. Не могу больше, апатия ко всему, сижу, ничего не могу делать, тошнит, рыгаю, это ужасно.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:48

  iriverix написав:Zebra , дайте совет когда сливать. Не могу больше, апатия ко всему, сижу, ничего не могу делать, тошнит, рыгаю, это ужасно.

Сейчас точно не сливайтесь, вы в альтах, а их любят периодически пампить, скажите в каких монетах застряли, я вам скажу уровни куда могут отстрелить теоретически
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ай, вылет по стопу, не удалось побрить козака.
Zebra
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